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Протести у США: комендантська година поширилася на штат Вашингтон, заворушення тривають у різних містах

Київ • УНН

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У різних містах США тривають протести проти імміграційних рейдів. У Сіетлі палили, а у Спокані затримали понад 30 людей. Комендантська година вже діє у Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Протести у США: комендантська година поширилася на штат Вашингтон, заворушення тривають у різних містах

У США протести  через імміграційні рейди тривають у різних містах по країні, у тому числі у Нью-Йорку, Чикаго. Комендантська година після Лос-Анджелеса поширилася на штат Вашингтон. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Ситуація у Спокані, штат Вашингтон

У Спокані оголошено надзвичайний стан і комендантську годину. Мер Спокана Лізи Браун оголосила надзвичайний стан і комендантську годину в деяких районах. Комендантська година триватиме з 21:30 до 5:00 за місцевим часом.

Повідомляється, що всі повинні дотримуватися комендантської години, за винятком працівників екстрених служб, ЗМІ, мешканців цього району, людей, які їдуть на роботу та з роботи, а також тих, хто йде з футбольного матчу неподалік.

У Спокані великі групи протестувальників вийшли на вулиці міста в середу вдень, несучи плакати та блокуючи дороги. Вони протестували проти рейдів та потенційних депортацій.

Поліція повідомила, що у Спокані заарештували понад 30 осіб.

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Ситуація у Сіетлі, штат Вашингтон

Протестувальники все ще перебувають на вулицях Сіетла, скандуючи гасла проти ICE (Служби імміграційного та митного контролю) та тримаючи плакати, що засуджують нещодавні імміграційні рейди агентства.

На відео, опублікованому в додатку Citizen, видно пожежу та дим, що піднімається на вулиці біля будівлі федерального офісу в Сіетлі. Незрозуміло, що стало причиною пожежі. Було видно, як протестувальники кидали предмети у вогонь.

В якийсь момент у натовп кинули феєрверки, через що люди розбіглися та почали кричати.

За даними поліцейського департаменту міста, пожежники в Сіетлі загасили пожежу сміттєвого контейнера, яка була підпалена на дорозі, а поліція все ще працювала над розгоном протестувальників незадовго до півночі.

Мер Сіетла Брюс Харрелл раніше в середу заявив, що місто закликає свою громадськість "мирно відстоювати свої цінності", і засудив реакцію адміністрації Трампа на протести в Лос-Анджелесі.

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Ситуація у Сан-Антоніо, штат Техас

Також сотні людей зібралися пізно в середу в Сан-Антоніо на тлі поширення протестів проти ICE (Служби імміграційного та митного контролю).

Ситуація у Чикаго, штат Іллінойс

Chicago Tribune повідомляє, що масова демонстрація тисяч людей, які пройшли маршем через район Луп у Чикаго на знак протесту проти імміграційних репресій президента Дональда Трампа, ненадовго заблокувала рух транспорту у вівторок увечері та призвела до кількох сутичок між протестувальниками та поліцією.

Було заарештовано 17 осіб заарештовано під час протестів у Чикаго проти імміграційних репресій Дональда Трампа.

У центрі Лос-Анджелеса вже другу ніч діє комендантська година, оскільки протести проти рейдів ICE та розгортання військ у місті тривають уже шостий день.

Північне командування США повідомляє, що 700 морських піхотинців, мобілізованих до району Лос-Анджелеса, завершили навчання та будуть розгорнуті протягом наступних 48 годин.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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