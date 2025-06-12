Протесты в США: комендантский час распространился на штат Вашингтон, беспорядки продолжаются в разных городах

В США протесты из-за иммиграционных рейдов продолжаются в разных городах по стране, в том числе в Нью-Йорке, Чикаго. Комендантский час после Лос-Анджелеса распространился на штат Вашингтон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Ситуация в Спокане, штат Вашингтон

В Спокане объявлено чрезвычайное положение и комендантский час. Мэр Спокана Лизы Браун объявила чрезвычайное положение и комендантский час в некоторых районах. Комендантский час продлится с 21:30 до 5:00 по местному времени.

Сообщается, что все должны соблюдать комендантский час, за исключением работников экстренных служб, СМИ, жителей этого района, людей, которые едут на работу и с работы, а также тех, кто идет с футбольного матча неподалеку.

В Спокане большие группы протестующих вышли на улицы города в среду днем, неся плакаты и блокируя дороги. Они протестовали против рейдов и потенциальных депортаций.

Полиция сообщила, что в Спокане арестовали более 30 человек.

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Ситуация в Сиэтле, штат Вашингтон

Протестующие все еще находятся на улицах Сиэтла, скандируя лозунги против ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля) и держа плакаты, осуждающие недавние иммиграционные рейды агентства.

На видео, опубликованном в приложении Citizen, виден пожар и дым, поднимающийся на улице возле здания федерального офиса в Сиэтле. Непонятно, что стало причиной пожара. Было видно, как протестующие бросали предметы в огонь.

В какой-то момент в толпу бросили фейерверки, из-за чего люди разбежались и начали кричать.

По данным полицейского департамента города, пожарные в Сиэтле потушили пожар мусорного контейнера, который был подожжен на дороге, а полиция все еще работала над разгоном протестующих незадолго до полуночи.

Мэр Сиэтла Брюс Харрелл ранее в среду заявил, что город призывает свою общественность "мирно отстаивать свои ценности", и осудил реакцию администрации Трампа на протесты в Лос-Анджелесе.

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Ситуация в Сан-Антонио, штат Техас

Также сотни людей собрались поздно в среду в Сан-Антонио на фоне распространения протестов против ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля).

Ситуация в Чикаго, штат Иллинойс

Chicago Tribune сообщает, что массовая демонстрация тысяч людей, которые прошли маршем через район Луп в Чикаго в знак протеста против иммиграционных репрессий президента Дональда Трампа, ненадолго заблокировала движение транспорта во вторник вечером и привела к нескольким столкновениям между протестующими и полицией.

Было арестовано 17 человек арестовано во время протестов в Чикаго против иммиграционных репрессий Дональда Трампа.

В центре Лос-Анджелеса уже вторую ночь действует комендантский час, поскольку протесты против рейдов ICE и развертывания войск в городе продолжаются уже шестой день.

Северное командование США сообщает, что 700 морских пехотинцев, мобилизованных в район Лос-Анджелеса, завершили обучение и будут развернуты в течение следующих 48 часов.

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