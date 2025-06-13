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Шварценеггер раскритиковал республиканцев и демократов за провал иммиграционной реформы

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Арнольд Шварценеггер обвинил республиканцев и демократов в бездействии в отношении иммиграционной реформы. Он подчеркнул, что их несостоятельность привела к эскалации протестов в Лос-Анджелесе.

Шварценеггер раскритиковал республиканцев и демократов за провал иммиграционной реформы

Арнольд Шварценеггер заявил, что ответственность за эскалацию ситуации вокруг иммиграционных протестов в Лос-Анджелесе лежит на обоих политических лагерях США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Во время премьеры второго сезона сериала Netflix Fubar бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокомментировал развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных протестов.

Ну, меня не столько интересует это, сколько то, что политики несут ответственность за создание иммиграционной реформы, чтобы нам вообще не пришлось допускать этого дерьма

- сказал он журналистам Variety.

По мнению Шварценеггера, ситуация с рейдами иммиграционной службы стала возможной именно из-за бездействия политиков.

Это результат того, что демократы и республиканцы не смогли объединиться в этой иммиграционной реформе. И именно это нужно сделать, чтобы вам не пришлось начинать арестовывать людей, чтобы мы знали, кто находится в этой стране и кто здесь работает, кто имеет временное разрешение на работу, кто имеет постоянное разрешение на работу

- отметил он.

Арнольд Шварценеггер назвал представителей партий в правительстве США "политическими хакерами".

Мы даже не знаем, кто здесь работает... Уже десятилетиями они избегают этой темы, потому что обеим партиям выгодно этого не делать. Поэтому все они политические хакеры, партийные хакеры, а не государственные служащие

- подчеркнул Шварценеггер.

Справка

ICE (Immigration and Customs Enforcement) – федеральное агентство США, ответственное за депортацию нелегальных мигрантов и обеспечение пограничного контроля. Его деятельность неоднократно вызывала волны протестов в разных штатах США.

Напомним

Протесты в США, вызванные жесткими действиями ICE, охватывают не только Лос-Анджелес. В крупных городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк, проходят массовые марши.

Как сообщал УНН, в Сиэтле жгли, а в Спокане задержали более 30 человек. Комендантский час уже действует в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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