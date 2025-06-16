Штрафи та в'язниця: в Україні посилили відповідальність за блокування доступу до захисних споруд

В Україні посилили відповідальність за порушення правил утримання укриттів і недопуск людей до них. Про це інформує УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Деталі

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА нагадали, що власники та балансоутримувачі приміщень, у яких розташовані укриття чи сховища, відтепер нестимуть жорсткішу відповідальність за порушення вимог щодо їх утримання та забезпечення доступу до захисних споруд.

Зміни до законодавства (закон № 4200-IX від 09.01.2025) передбачають як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за такі порушення, а також за недотримання вимог пожежної та техногенної безпеки - йдеться у дописі.

Які штрафи передбачені:

За обмеження доступу громадян до укриттів — штраф від 1700 до 3400 грн (ст. 175(3) КУпАП);

За порушення експлуатаційних вимог, що призвели до неготовності укриття — 2250–5100 грн;

У разі повторного порушення протягом року — штраф від 5100 до 8500 грн.

Кримінальна відповідальність:

Якщо через порушення правил утримання укриття або недопуск людей до нього під час повітряної тривоги хтось загине чи отримає тілесні ушкодження середньої або тяжкої тяжкості — винному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі (ст. 270(2) КК України).

У Департаменті наголошують: у разі загрози ракетної атаки або удару дронів необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та негайно звертатися за номером 102, у разі відсутності доступу чи інших перешкод щодо використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Як діяти у разі порушень:

За можливості зробіть фото або відео закритого укриття;

Надішліть зафіксоване порушення до поліції або до Департаменту муніципальної безпеки - це допоможе притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо

Через скарги жителів Рівненщини на зачинені укриття під час повітряної тривоги, в області проведуть загальну перевірку захисних споруд. Керівникам громад наголосили на їхній персональній відповідальності за такі випадки.

Начальник Чернігівської МВА наголосив на важливості забезпечення доступу до укриттів. За фактами недопуску до укриттів під час тривог направлено листи в поліцію.

У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом