Влада Чернігова відреагувала на скарги про недопуск в укриття
Київ • УНН
Начальник Чернігівської МВА наголосив на важливості забезпечення доступу до укриттів. За фактами недопуску до укриттів під час тривог направлено листи в поліцію.
Чернігівська міська військова адміністрація відреагувала на звернення громадян щодо недопуску до укриттів під час повітряних тривог. Про це повідомляють УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
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Реагуючи на "звернення громадян щодо недопуску до укриттів під час повітряних тривог", очільник Чернігівської міської військової адміністрації нагадав, що "усі посадові особи повинні забезпечувати цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів під час повітряних тривог".
У зв’язку з посиленням ворожих обстрілів з боку росії на території нашого міста, особливо наголошую на критичній важливості забезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів під час повітряних тривог. Недопуск населення до укриттів під час повітряних тривог є грубим порушенням закону та тягне за собою кримінальну відповідальність"
За виявленими фактами недопуску населення до укриттів під час повітряних тривог, Дмитро Брижинський направив офіційні листи до органів Національної поліції для проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності.
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