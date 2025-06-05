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Влада Чернігова відреагувала на скарги про недопуск в укриття

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Начальник Чернігівської МВА наголосив на важливості забезпечення доступу до укриттів. За фактами недопуску до укриттів під час тривог направлено листи в поліцію.

Влада Чернігова відреагувала на скарги про недопуск в укриття

Чернігівська міська військова адміністрація відреагувала на звернення громадян щодо недопуску до укриттів під час повітряних тривог. Про це повідомляють УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Деталі

Реагуючи на "звернення громадян щодо недопуску до укриттів під час повітряних тривог", очільник Чернігівської міської військової адміністрації нагадав, що "усі посадові особи повинні забезпечувати цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів під час повітряних тривог".

У зв’язку з посиленням ворожих обстрілів з боку росії на території нашого міста, особливо наголошую на критичній важливості забезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів під час повітряних тривог. Недопуск населення до укриттів під час повітряних тривог є грубим порушенням закону та тягне за собою кримінальну відповідальність"

 – зазначив у повідомленні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За виявленими фактами недопуску населення до укриттів під час повітряних тривог, Дмитро Брижинський направив офіційні листи до органів Національної поліції для проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом02.06.25, 03:11 • 12295 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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