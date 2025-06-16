Штрафы и тюрьма: в Украине усилили ответственность за блокирование доступа к защитным сооружениям

В Украине усилили ответственность за нарушение правил содержания укрытий и недопуск людей к ним. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Детали

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА напомнили, что владельцы и балансодержатели помещений, в которых расположены укрытия или хранилища, отныне будут нести более жесткую ответственность за нарушение требований по их содержанию и обеспечению доступа к защитным сооружениям.

Изменения в законодательство (закон № 4200-IX от 09.01.2025) предусматривают как административную, так и уголовную ответственность за такие нарушения, а также за несоблюдение требований пожарной и техногенной безопасности - говорится в заметке.

Какие штрафы предусмотрены:

За ограничение доступа граждан к укрытиям - штраф от 1700 до 3400 грн (ст. 175(3) КУоАП);

За нарушение эксплуатационных требований, приведших к неготовности укрытия - 2250-5100 грн;

В случае повторного нарушения в течение года - штраф от 5100 до 8500 грн.

Уголовная ответственность:

Если из-за нарушения правил содержания укрытия или недопуска людей к нему во время воздушной тревоги кто-то погибнет или получит телесные повреждения средней или тяжелой степени тяжести - виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ст. 270(2) УК Украины).

В Департаменте отмечают: в случае угрозы ракетной атаки или удара дронов необходимо строго соблюдать правила безопасности и немедленно обращаться по номеру 102, в случае отсутствия доступа или других препятствий по использованию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Как действовать в случае нарушений:

По возможности сделайте фото или видео закрытого укрытия;

Отправьте зафиксированное нарушение в полицию или в Департамент муниципальной безопасности - это поможет привлечь виновных к ответственности.

Напомним

Из-за жалоб жителей Ровенской области на закрытые укрытия во время воздушной тревоги, в области проведут общую проверку защитных сооружений. Руководителям общин отметили их персональную ответственность за такие случаи.

Начальник Черниговской ГВА подчеркнул важность обеспечения доступа к укрытиям. По фактам недопуска в укрытия во время тревог направлены письма в полицию.

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