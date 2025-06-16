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Штрафы и тюрьма: в Украине усилили ответственность за блокирование доступа к защитным сооружениям

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Украине усилили ответственность за нарушение правил содержания укрытий. За недопуск к укрытию грозит штраф до 3400 грн, а за повторное нарушение – до 8500 грн.

Штрафы и тюрьма: в Украине усилили ответственность за блокирование доступа к защитным сооружениям

В Украине усилили ответственность за нарушение правил содержания укрытий и недопуск людей к ним. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Детали

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА напомнили, что владельцы и балансодержатели помещений, в которых расположены укрытия или хранилища, отныне будут нести более жесткую ответственность за нарушение требований по их содержанию и обеспечению доступа к защитным сооружениям. 

Изменения в законодательство (закон № 4200-IX от 09.01.2025) предусматривают как административную, так и уголовную ответственность за такие нарушения, а также за несоблюдение требований пожарной и техногенной безопасности

- говорится в заметке.

Какие штрафы предусмотрены:

  • За ограничение доступа граждан к укрытиям - штраф от 1700 до 3400 грн (ст. 175(3) КУоАП);
    • За нарушение эксплуатационных требований, приведших к неготовности укрытия - 2250-5100 грн;
      • В случае повторного нарушения в течение года - штраф от 5100 до 8500 грн.

        Уголовная ответственность:

        Если из-за нарушения правил содержания укрытия или недопуска людей к нему во время воздушной тревоги кто-то погибнет или получит телесные повреждения средней или тяжелой степени тяжести - виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ст. 270(2) УК Украины).

        В Департаменте отмечают: в случае угрозы ракетной атаки или удара дронов необходимо строго соблюдать правила безопасности и немедленно обращаться по номеру 102, в случае отсутствия доступа или других препятствий по использованию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

        Как действовать в случае нарушений:

        • По возможности сделайте фото или видео закрытого укрытия;
          • Отправьте зафиксированное нарушение в полицию или в Департамент муниципальной безопасности - это поможет привлечь виновных к ответственности.

            Напомним

            Из-за жалоб жителей Ровенской области на закрытые укрытия во время воздушной тревоги, в области проведут общую проверку защитных сооружений. Руководителям общин отметили их персональную ответственность за такие случаи.

            Начальник Черниговской ГВА подчеркнул важность обеспечения доступа к укрытиям. По фактам недопуска в укрытия во время тревог направлены письма в полицию.

            В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом02.06.25, 02:11 • 12381 просмотр

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

            Война
            Ровненская область
            Киевская городская государственная администрация
            Украина
            Чернигов
            Tesla
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