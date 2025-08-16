Шостий випадок ботулізму на Київщині: госпіталізували чоловіка, його стан важкий

На Київщині з початку року вшосте зареєстровано випадок захворювання на ботулізм. Цей випадок стався на території Білоцерківського району з молодим чоловіком, передає УНН із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Деталі

Як відомо, чоловік вживав рибу в’ялену непатрану домашнього приготування

У хворого відмічалися симптоми: нудота, блювання, біль у животі та м’язах, спрага. Після чого він звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований до терапевтичного відділення.

Пізніше у пацієнта з’явилися порушення зору та мови, в звʼязку з чим його було переведено до реанімаційного відділення.

Стан хворого важкий, розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування щодо зазначеного випадку.

За тиждень в Україні зафіксовано чотири випадки ботулізму й одне отруєння грибами: серед постраждалих - дитина

Додамо

За даними Держпродспоживслужби, ботулізм є важким захворюванням, яке виникає в результаті вживання продуктів, що містять отруйні речовини (токсини), які виробляються Clostridium botulinum. Цей токсин є одним з найсильніших відомих біологічних отрут.

Причиною виникнення ботулізму можуть стати не лише вживання консервів з м’яса, грибів, овочів та фруктів (що приготовані в домашніх умовах та придбані у місцях стихійної торгівлі), консервів у здутих "бомбажних" банках та з наявністю плісняви, а й копченості, солена та в’ялена продукція, яка виготовляється в домашніх умовах.