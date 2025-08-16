Шостий випадок ботулізму на Київщині: госпіталізували чоловіка, його стан важкий

$41.450.00
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 24525 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
16 серпня, 10:46 • 27298 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 31864 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 33718 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 41350 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 209622 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 191780 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 147025 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 135278 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Популярнi новини
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 30714 перегляди
"Розмова не була простою": Трамп та Зеленський розмовляли годину, потім приєдналися лідери Європи і НАТО - Axios16 серпня, 07:23 • 7788 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна16 серпня, 07:47 • 37456 перегляди
Рубіо: росію та США чекає довгий шлях, але прогресу досягнуто16 серпня, 08:01 • 12636 перегляди
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 21791 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 299038 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 258192 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 263321 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 272738 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49 • 352808 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 30902 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 28799 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 89115 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 157869 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 236088 перегляди
Шостий випадок ботулізму на Київщині: госпіталізували чоловіка, його стан важкий

Київ • УНН

 • 136 перегляди

На Київщині зафіксовано шостий випадок ботулізму цього року. Чоловік госпіталізований у важкому стані після вживання домашньої в'яленої риби.

Шостий випадок ботулізму на Київщині: госпіталізували чоловіка, його стан важкий

На Київщині з початку року вшосте зареєстровано випадок захворювання на ботулізм. Цей випадок стався на території Білоцерківського району з молодим чоловіком, передає УНН із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Деталі

Як відомо, чоловік вживав рибу в’ялену непатрану домашнього приготування

У хворого відмічалися симптоми: нудота, блювання, біль у животі та м’язах, спрага. Після чого він звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований до терапевтичного відділення.

Пізніше у пацієнта з’явилися порушення зору та мови, в звʼязку з чим його було переведено до реанімаційного відділення.

Стан хворого важкий, розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування щодо зазначеного випадку.

За тиждень в Україні зафіксовано чотири випадки ботулізму й одне отруєння грибами: серед постраждалих - дитина09.07.25, 16:38 • 1991 перегляд

Додамо

За даними Держпродспоживслужби, ботулізм є важким захворюванням, яке виникає в результаті вживання продуктів, що містять отруйні речовини (токсини), які виробляються Clostridium botulinum. Цей токсин є одним з найсильніших відомих біологічних отрут.

Причиною виникнення ботулізму можуть стати не лише вживання консервів з м’яса, грибів, овочів та фруктів (що приготовані в домашніх умовах та придбані у місцях стихійної торгівлі), консервів у здутих "бомбажних" банках та з наявністю плісняви, а й копченості, солена та в’ялена продукція, яка виготовляється в домашніх умовах.

Антоніна Туманова

