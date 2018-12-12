Шнуров написав вірш про Путіна і його роботу в розвідці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сергій Шнуров — російський музикант, лідер музичних гуртів "Ленінград" і "Рубль" розмістив на своїй сторінці в Instagram вірш про Путіна і його роботу в розвідці в Штазі (Міністерство державної безпеки Німецької демократичної республіки – ред.). Передає УНН з посиланням на Instagram-сторінку Сергія Шнурова.
"Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.
Что нам их "Фантастические Мрази", Когда наш лидер наднациональный,
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз вон, тому, кто всё незабывает,
Когда б не слышали бы наши уши, - "Разведчиков ведь бывших не бывает!"
Нагадаємо, у Німеччині виявили секретне посвідчення співробітника "Штазі" Володимира Путіна.