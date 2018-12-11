У Німеччині знайшли секретне посвідчення співробітника "Штазі" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Німеччині виявили секретне посвідчення співробітника "Штазі" Володимира Путіна. Про це пише німецький таблоїд Bild, передає УНН.
"Виявлені документи підтверджують: колишній офіцер КДБ і нинішній шеф Кремля Володимир Путін (66 років) до падіння (Берлінської - ред.) стіни був також співробітником сумнозвісного міністерства держбезпеки НДР", - йдеться у статті Bild.
Документ досі не було виявлено. Його, як зазначається, знайшли в архівах відділу "Кадри та навчання" колишнього районного управління "Штазі" у Дрездені.
Зазначено, що наприкінці 1985 року "Штазі" видало посвідчення "майору Володимиру Путіну".
Додамо, згідно з даними з відкритих джерел, в 1985-1990 роках Путін працював в НДР за лінією зовнішньої розвідки КДБ. У січні 1990 року Путін завершив відрядження до НДР і повернувся в Росію.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував подумати про відновлення назви "Головне розвідувальне управління" (ГРУ) Генштабу ЗС РФ. ГРУ існувало як орган зовнішньої розвідки міністерства оборони СРСР.