"Жизнь сказочно, чем сказочник Навальный.

Что нам их "Фантастические мразь", Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз она, поэтому, кто всё незабывает,

Когда бы не слышали бы наши уши - "разведчиков ведь бывших НЕ бывает!"

Напомним, в Германии обнаружили секретное п признания сотрудника "Штази" Владимира Путина.