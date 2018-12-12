Шнуров написал стихотворение о Путине и его работу в разведке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сергей Шнуров - российский музыкант, лидер музыкальных групп "Ленинград" и "Рубль" разместил на своей странице в Instagram стихотворение про Путина и его работу в разведке в Штази (Министерство государственной безопасности Германской демократической республики - ред.). Передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Сергея Шнурова.
"Жизнь сказочно, чем сказочник Навальный.
Что нам их "Фантастические мразь", Когда наш лидер наднациональный,
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз она, поэтому, кто всё незабывает,
Когда бы не слышали бы наши уши - "разведчиков ведь бывших НЕ бывает!"
Напомним, в Германии обнаружили секретное п признания сотрудника "Штази" Владимира Путина.