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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шнуров написал стихотворение о Путине и его работу в разведке

Киев • УНН

 • 14634 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сергей Шнуров - российский музыкант, лидер музыкальных групп "Ленинград" и "Рубль" разместил на своей странице в Instagram стихотворение про Путина и его работу в разведке в Штази (Министерство государственной безопасности Германской демократической республики - ред.). Передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Сергея Шнурова.

Шнуров написал стихотворение о Путине и его работу в разведке

"Жизнь сказочно, чем сказочник Навальный.
Что нам их "Фантастические мразь", Когда наш лидер наднациональный,
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз она, поэтому, кто всё незабывает,
Когда бы не слышали бы наши уши - "разведчиков ведь бывших НЕ бывает!"

Напомним, в Германии обнаружили секретное п признания сотрудника "Штази" Владимира Путина.

Украинские Национальные Новости

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