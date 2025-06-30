Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі візиту
Київ • УНН
Прем'єр Денис Шмигаль обговорив з главою уряду Іспанії Педро Санчесом посилення оборонної співпраці. Україна запропонувала виробляти дрони спільно, а також вирішити питання з російськими дронами.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Іспанії та обговорив із главою уряду цієї країни Педро Санчесом посилення оборонної співпраці. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, він подякував Іспанії за всебічну підтримку України.
Загальний обсяг допомоги складає понад 2 млрд євро. Особливо важливо - військова допомога. Іспанські системи протиповітряної оборони допомагають захищати українське небо від російських ракет і дронів
Він підкреслив, що Україна пропонує Іспанії створення спільних виробництв безпілотників та інших оборонних технологій.
Також працюємо над рішенням щодо перехоплення російських дронів, які щодня масово атакують українську інфраструктуру
Також, за його словами, під час зустрічі окрему увагу було приділено відновленню України.
Наголосив, що конфіскація заморожених російських активів залишається ключовим фінансовим ресурсом, що повинен працювати на відбудову України
Крім того, сторони порушили тему європейської інтеграції України.
"Очікуємо на політичне рішення про початок перемовин про членство в ЄС уже цього року. Цими днями Іспанія приймає 4-ту міжнародну конференцію з фінансування розвитку під егідою ООН. Очікуємо на важливі позитивні рішення, які наближатимуть мир і забезпечать наше успішне майбутнє", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо
Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда обговорили подальший план підтримки нашої держави Європою, зокрема через ініціативи SAFE та ReArm Europe. Також було обговорено 18-й пакет санкцій проти російської федерації.
Україна домовляється з Францією та Іспанією про спільне виробництво дронів та систем ППО - Умєров05.06.25, 20:40 • 3296 переглядiв