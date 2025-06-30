Шмыгаль встретился с премьер-министром Испании: детали визита
Киев • УНН
Премьер Денис Шмыгаль обсудил с главой правительства Испании Педро Санчесом усиление оборонного сотрудничества. Украина предложила производить дроны совместно, а также решить вопрос с российскими дронами.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал визит в Испанию и обсудил с главой правительства этой страны Педро Санчесом усиление оборонного сотрудничества. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, он поблагодарил Испанию за всестороннюю поддержку Украины.
Общий объем помощи составляет более 2 млрд евро. Особенно важна военная помощь. Испанские системы противовоздушной обороны помогают защищать украинское небо от российских ракет и дронов
Он подчеркнул, что Украина предлагает Испании создание совместных производств беспилотников и других оборонных технологий.
Также работаем над решением по перехвату российских дронов, которые ежедневно массово атакуют украинскую инфраструктуру
Также, по его словам, во время встречи отдельное внимание было уделено восстановлению Украины.
Подчеркнул, что конфискация замороженных российских активов остается ключевым финансовым ресурсом, который должен работать на восстановление Украины
Кроме того, стороны затронули тему европейской интеграции Украины.
"Ожидаем политического решения о начале переговоров о членстве в ЕС уже в этом году. В эти дни Испания принимает 4-ю международную конференцию по финансированию развития под эгидой ООН. Ожидаем важных положительных решений, которые будут приближать мир и обеспечат наше успешное будущее", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним
На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда обсудили дальнейший план поддержки нашего государства Европой, в частности через инициативы SAFE и ReArm Europe. Также был обсужден 18-й пакет санкций против российской федерации.
Украина договаривается с Францией и Испанией о совместном производстве дронов и систем ПВО - Умеров05.06.25, 20:40 • 3296 просмотров