$43.830.0150.880.21
ukenru
Ексклюзив
18:45 • 1296 перегляди
Ексклюзив
18:26 • 2570 перегляди
17:38 • 7140 перегляди
Ексклюзив
16:18 • 13175 перегляди
15:46 • 20475 перегляди
14:45 • 21589 перегляди
Ексклюзив
14:12 • 24224 перегляди
Ексклюзив
13:42 • 40086 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37231 перегляди
Ексклюзив
24 березня, 12:22 • 19402 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1308 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40089 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37233 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Ізраїль
Іран
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

ШІ може вплинути на громадську думку, навіть якщо відомо про його упередженість - дослідження

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

Дослідження 2500 осіб показало, що чат-боти нав'язують власну позицію користувачам. Попередження про упередженість ШІ не допомагають уникнути впливу.

ШІ може вплинути на громадську думку, навіть якщо відомо про його упередженість - дослідження

Нове дослідження показує, що чат-боти зі штучним інтелектом, такі як ChatGPT, Claude і Gemini, мають здатність впливати на громадську думку, демонструючи, що люди значною мірою приймають упереджену інформацію, надану їм ШІ, - навіть якщо їх попереджали цього не робити, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Після того, як 2500 учасників попросили проконсультуватися з ШІ при написанні статей з важливих соціальних питань, таких як смертна кара і видобуток сланцевого газу методом гідророзриву пласта, було виявлено, що вони здебільшого "наблизилися до позиції платформи", ідеться у статті дослідників, опублікованій у журналі Science Advances.

Команда дослідників із Корнельського університету (Cornell University) та Вашингтонського університету (University of Washington) у США, а також з Університету Баухаус (Bauhaus University) у Німеччині та Тель-Авівського університету (Tel Aviv University) в Ізраїлі виявила, що вплив ШІ переважує "аналогічні пропозиції, подані у вигляді статичного тексту".

Вони також наголосили, що інформування учасників про упередженість до або після виконання завдань "не пом'якшує ефекту зміни ставлення".

Тести показали, що люди "тяжіють" до ШІ, незалежно від того, чи був бот налаштований на ліві чи праві, ліберальні чи консервативні погляди.

Дослідники виявили, що підходи ШІ до поточних подій "мають силу змінювати ставлення до різних тем та різних політичних уподобань", після того, як боти були налаштовані на ліві погляди з питань смертної кари та генетично модифікованих організмів, але на праві - з питань видобутку сланцевого газу фрекінгом та надання права голосу засудженим.

Як з'ясували дослідники, погляди учасників незмінно змінювалися залежно від впливу ШІ.

"Ми попереджали людей до і після, щоб вони були обережні, що ШІ буде (або був) упередженим, і нічого не допомогло", - сказав Мор Нааман з Корнельського університету.

Висновки відповідають статті Університету Південної Каліфорнії (University of Southern California), яка припускає, що ШІ може гомогенізувати мову та думки до такої міри, що користувачі можуть побачити, як їхня здатність міркувати атрофується, зазначає видання.

У дослідженні 2024 року лондонський Центр політичних досліджень (Centre for Policy Studies) заявив про виявлення "лівоорієнтованої політичної упередженості" "майже у всіх категоріях" у відповідях, даних 23 із 24 платформ штучного інтелекту на запитання про державну політику.

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Ізраїль
ChatGPT
Німеччина
Сполучені Штати Америки