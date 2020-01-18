Шевченківська премія-2020: хто потрапив до вирішального туру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка на засіданні за результатами таємного голосування відібрали 15 творів, що братимуть участь у третьому турі конкурсу. Перелік оприлюднено на офіційному сайті комітету з присудження премії, передає УНН.
Так, відбір проходив 17 січня 2020 року шляхом таємного голосування серед 6 номінацій.
У номінації “Література”:
1. Гримич М. Роман “Клавка”
2. Кіяновська М. Книга поезій “Бабин Яр. Голосами”
3. Прохасько Т. Збірка есеїв “Так, але...”
У номінації “Публіцистика, журналістика”:
4. Мягка (Кононенко) Є. Книга “Слово свого роду”
5. Овсієнко В. Книга “Світло людей”
6. Подобна Є. Книга “Дівчата зрізають коси”
У номінації “Музичне мистецтво”
7. Галаневич М., Гаренецька Н., Цибульська О., Коваленко І. — гурт ДахаБраха. Музичний альбом “Шлях”
8. Заюшкіна Д., Проців Г. — гурт "Vivienne Mort“. Музичний альбом “Досвід”
У номінації “Візуальні мистецтва”
9. Братков С. Серія робіт “Імперія снів”
10. Глядєлов О. Мистецький проект “Карусель”
11. Кадан М. Проект “(не) означені”
У номінації “Кіномистецтво”
12. Мінаєв І. Фільм “Какофонія Донбасу”
13. Томенко Т. Документальний фільм “Будинок “Слово”
У номінації “Театральне мистецтво”
14. Троїцький В., Григорів Р., Разумейко І. Опера-реквієм “ЙОВ” (“IYOV”)
15. Трунова Т. Вистава “Погані дороги”.
Зазначається, що третій тур конкурсу заплановано провести у другій декаді лютого.
Додамо, що премія вручається до дня народження Кобзаря — 9 березня.
Нагадаємо, лауреатами Шевченківської премії 2019 року стали письменники Богдан Горинь і Оксана Забужко, режисери Ростислав Держипільський і Роман Бондарчук, диригент Володимир Шейко та художник Василь Чебаник.