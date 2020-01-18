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Шевченковская премия-2020: кто попал в решающий тур

Киев • УНН

 • 25563 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на заседании по результатам тайного голосования отобрали 15 произведений, участвующих в третьем туре конкурса. Перечень опубликован на официальном сайте комитета по присуждению премии, передает УНН.

Шевченковская премия-2020: кто попал в решающий тур

Так, отбор проходил 17 января 2020 года путем тайного голосования в 6 номинациях.

В номинации "Литература":

1. Гримич М. Роман "Клавка"
2. Кияновская М. Книга стихов "Бабий Яр. голосами "
3. Прохасько Т. Сборник эссе "Да, но..."

В номинации "Публицистика, журналистика":

4. Мягка (Кононенко) Е. Книга "Слово своего рода"
5. Овсиенко В. Книга "Свет людей"
6. Подобна Е. Книга "Девушки срезают косы"

В номинации "Музыкальное искусство"

7. Галаневич М., Гаренецкая Н., Цибульская А., Коваленко И. - группа ДахаБраха. Музыкальный альбом "Путь"
8. Заюшкина Д., Процив Г. - группа "Vivienne Mort". Музыкальный альбом "Опыт"

В номинации "Визуальные искусства"

9. Братков С. Серия работ "Империя снов"
10. Гляделов А. Художественный проект "Карусель"
11. Кадан М. Проект "(не) обозначенные"

В номинации "Киноискусство"

12. Минаев И. Фильм "Какофония Донбасса"
13. Томенко Т. Документальный фильм "Дом "Слово"

В номинации "Театральное искусство"

14. Троицкий В., Григорьев Г., Разумейко И. Опера-реквием "ИОВ" ("IYOV")
15. Трунова Т. Спектакль "Плохие дороги".

Отмечается, что третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.

Добавим, что премия вручается ко дню рождения Кобзаря - 9 марта.

Напомним, лауреатами Шевченковской премии-2019 стали писатели Богдан Горынь и Оксана Забужко, режиссеры Ростислав Держипильский и Роман Бондарчук, дирижер Владимир Шейко и художник Василий Чебаник.

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