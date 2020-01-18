Шевченковская премия-2020: кто попал в решающий тур
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на заседании по результатам тайного голосования отобрали 15 произведений, участвующих в третьем туре конкурса. Перечень опубликован на официальном сайте комитета по присуждению премии, передает УНН.
Так, отбор проходил 17 января 2020 года путем тайного голосования в 6 номинациях.
В номинации "Литература":
1. Гримич М. Роман "Клавка"
2. Кияновская М. Книга стихов "Бабий Яр. голосами "
3. Прохасько Т. Сборник эссе "Да, но..."
В номинации "Публицистика, журналистика":
4. Мягка (Кононенко) Е. Книга "Слово своего рода"
5. Овсиенко В. Книга "Свет людей"
6. Подобна Е. Книга "Девушки срезают косы"
В номинации "Музыкальное искусство"
7. Галаневич М., Гаренецкая Н., Цибульская А., Коваленко И. - группа ДахаБраха. Музыкальный альбом "Путь"
8. Заюшкина Д., Процив Г. - группа "Vivienne Mort". Музыкальный альбом "Опыт"
В номинации "Визуальные искусства"
9. Братков С. Серия работ "Империя снов"
10. Гляделов А. Художественный проект "Карусель"
11. Кадан М. Проект "(не) обозначенные"
В номинации "Киноискусство"
12. Минаев И. Фильм "Какофония Донбасса"
13. Томенко Т. Документальный фильм "Дом "Слово"
В номинации "Театральное искусство"
14. Троицкий В., Григорьев Г., Разумейко И. Опера-реквием "ИОВ" ("IYOV")
15. Трунова Т. Спектакль "Плохие дороги".
Отмечается, что третий тур конкурса планируется провести во второй декаде февраля.
Добавим, что премия вручается ко дню рождения Кобзаря - 9 марта.
Напомним, лауреатами Шевченковской премии-2019 стали писатели Богдан Горынь и Оксана Забужко, режиссеры Ростислав Держипильский и Роман Бондарчук, дирижер Владимир Шейко и художник Василий Чебаник.