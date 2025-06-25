Щонайменше 12 чеських компаній торік поставляли рф верстати для випуску зброї - Insider

Видання The Insider виявило 12 виробників обладнання з Чехії, чия техніка для виробництва зброї була поставлена до росії минулого року. Розслідування ініціювали у відповідь на заяви українських та чеських політиків. Про це повідомляє УНН з посиланням розслідування видання.

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Зазначається, що Президент України Володимир Зеленський 21 червня повідомив, що росія досі отримує верстати для потреб свого ОПК з-за кордону. І серед експортерів, зокрема, вісім чеських фірм. Нлава чеського МЗС Ян Липавський у відповідь заявив, що не знає, про які компанії йдеться.

The Insider знайшов 12 таких виробників. Основна частина постачання металообробного обладнання з Чехії до росії йде обхідними шляхами: через Естонію, Сербію, Туреччину та Латвію. За даними російської митниці, 2023 року до рф ввезли чеських верстатів на 18 мільйонів доларів, 2024 — на 12 мільйонів.

На три з виявлених чеських компаній-посачальників - Šmeral Brno, Varnsdorf і TAJMAC-ZPS - припадає більша частина експорту на суму близько 8 мільйонів доларів.

Компанія Šmeral Brno називає своєю основною спеціалізацією виробництво верстатів та формувальних ліній "під ключ". На її сайті у розділі "Про нас" росія досі числиться як один із основних напрямів експорту.

У низці випадків покупцем у росії виступала дочірня фірма чеського виробника, хоча товар і йшов через треті країни - формально не з Чехії, а з Сербії. Так, одержувачем продукції Pilous-Pásové Pily - стрічковопильних верстатів для різання металів - було ТОВ "Пілоус", зареєстроване в Санкт-Петербурзі. 70% її належить чеській компанії.

Крім того, Insider встановив п'ять чеських компаній, які безпосередньо постачали металообробне обладнання, затребуване у ВПК та енергетиці, у 2023–2024 роках.

За 2023 рік експортерами металообробної техніки в Росію були як мінімум чотири чеські фірми: N.Ko, Prestar, Tachtech та Stroje Zeman Trade. Серед ввезеного обладнання були, наприклад, труборізи, які можуть бути використані на газових свердловинах. Вартість всієї техніки – приблизно 500 тисяч доларів. Як правило, покупцями обладнання були маловідомі фірми, ймовірно, рітейлери або вузькоспеціалізовані перепродавці.

За словами глави чеського МЗС Яна Липавського, Прага "спробує розібратися, чим були викликані заяви" Зеленського про участь чеських компаній в експорті обладнання до Росії. Розслідувати можливу участь чеського бізнесу у роботі російського ОПК пообіцяв і голова Міністерства промисловості та торгівлі Лукаш Влчек. Чеський міністр у європейських справах Мартін Дворжак водночас уже визнав: Зеленський міг мати рацію, а обхід чеськими компаніями санкцій його "не здивував би" - зазначає видання.

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