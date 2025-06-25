По меньшей мере 12 чешских компаний в прошлом году поставляли рф станки для выпуска оружия - Insider

Издание The Insider обнаружило 12 производителей оборудования из Чехии, чья техника для производства оружия была поставлена в россию в прошлом году. Расследование инициировали в ответ на заявления украинских и чешских политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование издания.

Детали

Отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня сообщил, что россия до сих пор получает станки для нужд своего ОПК из-за границы. И среди экспортеров, в частности, восемь чешских фирм. Глава чешского МИД Ян Липавский в ответ заявил, что не знает, о каких компаниях идет речь.

The Insider нашел 12 таких производителей. Основная часть поставок металлообрабатывающего оборудования из Чехии в россию идет обходными путями: через Эстонию, Сербию, Турцию и Латвию. По данным российской таможни, в 2023 году в рф ввезли чешских станков на 18 миллионов долларов, в 2024 — на 12 миллионов.

На три из выявленных чешских компаний-поставщиков - Šmeral Brno, Varnsdorf и TAJMAC-ZPS - приходится большая часть экспорта на сумму около 8 миллионов долларов.

Компания Šmeral Brno называет своей основной специализацией производство станков и формовочных линий "под ключ". На ее сайте в разделе "О нас" россия до сих пор числится как одно из основных направлений экспорта.

В ряде случаев покупателем в россии выступала дочерняя фирма чешского производителя, хотя товар и шел через третьи страны - формально не из Чехии, а из Сербии. Так, получателем продукции Pilous-Pásové Pily - ленточнопильных станков для резки металлов - было ООО "Пилоус", зарегистрированное в Санкт-Петербурге. 70% ее принадлежит чешской компании.

Кроме того, Insider установил пять чешских компаний, которые непосредственно поставляли металлообрабатывающее оборудование, востребованное в ВПК и энергетике, в 2023–2024 годах.

За 2023 год экспортерами металлообрабатывающей техники в Россию были как минимум четыре чешские фирмы: N.Ko, Prestar, Tachtech и Stroje Zeman Trade. Среди ввезенного оборудования были, например, труборезы, которые могут быть использованы на газовых скважинах. Стоимость всей техники – примерно 500 тысяч долларов. Как правило, покупателями оборудования были малоизвестные фирмы, вероятно, ритейлеры или узкоспециализированные перепродавцы.

По словам главы чешского МИД Яна Липавского, Прага "попытается разобраться, чем были вызваны заявления" Зеленского об участии чешских компаний в экспорте оборудования в Россию. Расследовать возможное участие чешского бизнеса в работе российского ОПК пообещал и глава Министерства промышленности и торговли Лукаш Влчек. Чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак в то же время уже признал: Зеленский мог быть прав, а обход чешскими компаниями санкций его "не удивил бы" - отмечает издание.

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