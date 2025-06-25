По меньшей мере 12 чешских компаний в прошлом году поставляли рф станки для выпуска оружия - Insider

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
16:35 • 1862 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
15:23 • 12694 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
14:34 • 23896 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
13:56 • 27918 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 32024 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
12:15 • 40402 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 48027 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 61680 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 75846 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105013 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
50%
748мм
Популярные новости
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно25 июня, 07:18 • 80181 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра25 июня, 08:15 • 69962 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО25 июня, 08:58 • 71393 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда25 июня, 09:53 • 89737 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 102063 просмотра
публикации
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились16:14 • 11836 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 33994 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 103115 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 138703 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 179822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты16:39 • 3594 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой15:21 • 11794 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 51216 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 58092 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 70025 просмотра
Актуальное
Хранитель
Доллар США
Евро
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

По меньшей мере 12 чешских компаний в прошлом году поставляли рф станки для выпуска оружия - Insider

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Расследователи обнаружили 12 чешских компаний, которые в 2023-2024 годах поставили в Россию станки для производства оружия на миллионы долларов, большинство через обходные пути. Это выяснилось после заявления Зеленского об участии чешских фирм в российском ОПК.

По меньшей мере 12 чешских компаний в прошлом году поставляли рф станки для выпуска оружия - Insider

Издание The Insider обнаружило 12 производителей оборудования из Чехии, чья техника для производства оружия была поставлена в россию в прошлом году. Расследование инициировали в ответ на заявления украинских и чешских политиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование издания.

Детали

Отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня сообщил, что россия до сих пор получает станки для нужд своего ОПК из-за границы. И среди экспортеров, в частности, восемь чешских фирм. Глава чешского МИД Ян Липавский в ответ заявил, что не знает, о каких компаниях идет речь.

The Insider нашел 12 таких производителей. Основная часть поставок металлообрабатывающего оборудования из Чехии в россию идет обходными путями: через Эстонию, Сербию, Турцию и Латвию. По данным российской таможни, в 2023 году в рф ввезли чешских станков на 18 миллионов долларов, в 2024 — на 12 миллионов.

На три из выявленных чешских компаний-поставщиков - Šmeral Brno, Varnsdorf и TAJMAC-ZPS - приходится большая часть экспорта на сумму около 8 миллионов долларов.

Компания Šmeral Brno называет своей основной специализацией производство станков и формовочных линий "под ключ". На ее сайте в разделе "О нас" россия до сих пор числится как одно из основных направлений экспорта.

В ряде случаев покупателем в россии выступала дочерняя фирма чешского производителя, хотя товар и шел через третьи страны - формально не из Чехии, а из Сербии. Так, получателем продукции Pilous-Pásové Pily - ленточнопильных станков для резки металлов - было ООО "Пилоус", зарегистрированное в Санкт-Петербурге. 70% ее принадлежит чешской компании.

Кроме того, Insider установил пять чешских компаний, которые непосредственно поставляли металлообрабатывающее оборудование, востребованное в ВПК и энергетике, в 2023–2024 годах.

За 2023 год экспортерами металлообрабатывающей техники в Россию были как минимум четыре чешские фирмы: N.Ko, Prestar, Tachtech и Stroje Zeman Trade. Среди ввезенного оборудования были, например, труборезы, которые могут быть использованы на газовых скважинах. Стоимость всей техники – примерно 500 тысяч долларов. Как правило, покупателями оборудования были малоизвестные фирмы, вероятно, ритейлеры или узкоспециализированные перепродавцы.

По словам главы чешского МИД Яна Липавского, Прага "попытается разобраться, чем были вызваны заявления" Зеленского об участии чешских компаний в экспорте оборудования в Россию. Расследовать возможное участие чешского бизнеса в работе российского ОПК пообещал и глава Министерства промышленности и торговли Лукаш Влчек. Чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак в то же время уже признал: Зеленский мог быть прав, а обход чешскими компаниями санкций его "не удивил бы"

- отмечает издание.

Зеленский ввел санкции против причастных к разработке и поставке российских беспилотников20.06.25, 15:02 • 2360 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Латвия
Сербия
Чешская Республика
Турция
Владимир Зеленский
Эстония
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9