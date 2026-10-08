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Що святкують 8 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 124 перегляди

В Україні відзначають День юриста, а у світі - дні зору, дислексії та восьминога. Церковний календар вшановує Пелагію і Таїсію.

Що святкують 8 жовтня в Україні та світі

8 жовтня в Україні відзначають День юриста, а у світі під егідою ВООЗ проходить Всесвітній день зору, а також Всесвітній день поширення інформації про дислексію. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобну Пелагію Антіохійську та преподобну Таїсію Єгипетську, а за старим стилем згадують преподобну Євфросинію Олександрійську, пише УНН.

 День юриста в Україні

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1997 році. Дата має глибоке історичне підґрунтя: вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Великий князь київський Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Київської Русі - "Руську Правду", яка лягла в основу східноєвропейської правової традиції.

Свято об'єднує правознавців, суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, слідчих та юридичних консультантів, підкреслюючи їхню фундаментальну роль у розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян та забезпеченні верховенства права.

Всесвітній день поширення інформації про дислексію (World Dyslexia Awareness Day)

Глобальна дата, покликана привернути увагу суспільства до дислексії - специфічного розладу навчання, пов’язаного з труднощами засвоєння навичок читання та письма при збереженому загальному інтелекті й нормальному зоровому та слуховому сприйнятті.

День наголошує на важливості ранньої діагностики цієї неврологічної особливості, впровадження інклюзивних методик навчання у школах, надання логопедичної та психологічної підтримки, а також подолання стигматизації людей із дислексією.

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Всесвітній день зору (World Sight Day)

Міжнародна медична дата під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародного агентства з профілактики сліпоти, яка відзначається у другий четвер жовтня. Подія покликана привернути увагу світової спільноти до проблем сліпоти, порушень зору та забезпечення доступу до якісних офтальмологічних послуг.

За даними ВООЗ, понад 2,2 мільярда людей у світі мають порушення зору, причому щонайменше половині цих випадків можна було запобігти або вчасно вилікувати за умови ранньої діагностики та належної медичної допомоги.

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Всесвітній день восьминога (World Octopus Day)

Неофіційна дата, присвячена одному з найінтелектуальніших та найнезвичайніших безхребетних організмів на планеті. Дата обрана не випадково: англійська назва жовтня "October" походить від латинського слова "octo" - вісім, що перекликається з вісімкою кінцівок головоногих молюсків.

Метою дня є поширення наукових знань про унікальну біологію восьминогів, їхню здатність до навчання й маскування.

День пам'яті преподобної Пелагії Антіохійської 

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської та преподобної Таїсії Єгипетської.

Свята Пелагія жила у III столітті в Антіохії, вела розкішне й гріховне життя танцівниці, проте під впливом проповіді єпископа Нонна щиро покаялася, прийняла хрещення, роздала майно бідним і під виглядом ченця подвизалася в затворі на Єлеонській горі в Єрусалимі. 

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобної Євфросинії Олександрійської, яка таємно покинула батьківський дім, прийняла чернечий постриг під чоловічим ім'ям Ізмарагд і подвизалася в чоловічому монастирі.

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Олександра Месенко

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