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Что отмечают 8 октября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 3086 просмотра

В Украине отмечают День юриста, а в мире — дни зрения, дислексии и осьминога. Церковный календарь чествует Пелагию и Таисию.

Что отмечают 8 октября в Украине и мире

8 октября в Украине отмечают День юриста, а в мире под эгидой ВОЗ проходит Всемирный день зрения, а также Всемирный день распространения информации о дислексии. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобную Пелагию Антиохийскую и преподобную Таисию Египетскую, а по старому стилю вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую, пишет УНН.

 День юриста в Украине

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1997 году. Дата имеет глубокую историческую основу: считается, что именно 8 октября 1016 года Великий князь Киевский Ярослав Мудрый издал первый свод законов Киевской Руси — "Русскую Правду", которая легла в основу восточноевропейской правовой традиции.

Праздник объединяет правоведов, судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, следователей и юридических консультантов, подчеркивая их фундаментальную роль в построении правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан и обеспечении верховенства права.

Всемирный день распространения информации о дислексии (World Dyslexia Awareness Day)

Глобальная дата, призванная привлечь внимание общества к дислексии — специфическому расстройству обучения, связанному с трудностями освоения навыков чтения и письма при сохранном общем интеллекте и нормальном зрительном и слуховом восприятии.

День подчеркивает важность ранней диагностики этой неврологической особенности, внедрения инклюзивных методик обучения в школах, предоставления логопедической и психологической поддержки, а также преодоления стигматизации людей с дислексией.

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Всемирный день зрения (World Sight Day)

Международная медицинская дата под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по профилактике слепоты, которая отмечается во второй четверг октября. Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к проблемам слепоты, нарушений зрения и обеспечения доступа к качественным офтальмологическим услугам.

По данным ВОЗ, более 2,2 миллиарда человек в мире имеют нарушения зрения, причем как минимум половину этих случаев можно было предотвратить или своевременно вылечить при условии ранней диагностики и надлежащей медицинской помощи.

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Всемирный день осьминога (World Octopus Day)

Неофициальная дата, посвященная одному из самых интеллектуальных и необычных беспозвоночных организмов на планете. Дата выбрана не случайно: английское название октября "October" происходит от латинского слова "octo" — восемь, что перекликается с восемью конечностями головоногих моллюсков.

Целью дня является распространение научных знаний об уникальной биологии осьминогов, их способности к обучению и маскировке.

День памяти преподобной Пелагии Антиохийской 

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобной Таисии Египетской.

Святая Пелагия жила в III веке в Антиохии, вела роскошную и греховную жизнь танцовщицы, однако под влиянием проповеди епископа Нонна искренне раскаялась, приняла крещение, раздала имущество бедным и под видом монаха подвизалась в затворе на Елеонской горе в Иерусалиме. 

По старому календарю верующие чтят память преподобной Евфросинии Александрийской, которая тайно покинула родительский дом, приняла монашеский постриг под мужским именем Смарагд и подвизалась в мужском монастыре.

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Александра Месенко

ОбществоЗдоровье
Всемирная организация здравоохранения
Украина