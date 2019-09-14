Сертифікат енергоефективності в Україні отримав лише один готель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Уже більше ніж 530 будівель в Україні отримали сертифікати енергоефективності, серед них лише один готель. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.
"Понад 160 будівель отримали сертифікати енергоефективності у серпні. Це у 2 рази більше, ніж у липні цього року. Загалом, станом на 12 вересня нараховується вже більше 530 будівель, які пройшли сертифікацію", - вказали в агентстві.
Зокрема, сертифікат енергоефективності отримали:
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- 143 – громадські будівлі;
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- 137 – житлових будинків;
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- 120 – навчальних закладів;
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- 103 – лікарні;
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- 25 – дитячих садочків;
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- 4 – підприємства торгівлі;
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- 1 – готель.
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Вказано, що попит на сертифікацію будівель зростає щомісяця. Саме завдяки їй визначається клас енергоефективності. Ця інформація може допомогти впровадити заходи із термомодернізації та в результаті зменшити витрати на комунальні рахунки.
Нагадаємо, у попередньому складі Кабміну заявляли, що енергоефективність в Україні відповідає букві "Ж".