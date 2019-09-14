Сертификат энергоэффективности в Украине получил только один отель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Уже более 530 зданий в Украине получили сертификаты энергоэффективности, среди них только один отель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"Более 160 зданий получили сертификаты энергоэффективности в августе. Это в 2 раза больше, чем в июле этого года. Всего, по состоянию на 12 сентября насчитывается уже более 530 зданий, прошедших сертификацию", - указали в агентстве.
В частности, сертификат энергоэффективности получили:
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- 143 - общественных здания;
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- 137 - жилых домов;
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- 120 - учебных заведений;
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- 103 - больницы;
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- 25 - детских садов;
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- 4 - предприятия торговли;
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- 1 - отель.
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Указано, что спрос на сертификацию зданий растет ежемесячно. Именно благодаря ей определяется класс энергоэффективности. Эта информация может помочь внедрить мероприятия по термомодернизации и в результате уменьшить расходы на коммунальные счета.
Напомним, в предыдущем составе Кабмина заявляли, что энергоэффективность в Украине соответствует букве "Ж".