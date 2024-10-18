СБУ затримала агента гру, який на велосипеді шпигував за оборонцями Куп'янська
Київ • УНН
На Харківщині СБУ затримала 23-річного агента російської військової розвідки, який збирав розвіддані про українські війська. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення за державну зраду та дії проти конституційного ладу.
На Харківщині СБУ затримала агента російського гру, який шпигував за оборонцями Куп’янська. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.
Деталі
Затриманий агент воєнної розвідки рф (більш відомої як гру) шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку, котрий зараз дуже активно атакують рашисти.
23-річний мешканець Чугуївського району, який ніде не працював, потрапив у поле зору російського гру через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.
Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони
Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт. Ця інформація була потрібна рф для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини.
Контррозвідка СБУ затримала чоловіка за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Вчора СБУ повідомила про затримання трьох російських агентів, які збирали розвіддані про локації Сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. На Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм.
Намагалась втекти з України: затримано агентку фсб, яка допомагала ворогу наступати на Покровськ16.10.24, 10:52 • 14756 переглядiв