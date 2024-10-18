СБУ задержала агента игру, который на велосипеде шпионил за защитниками Купянска

На Харьковщине СБУ задержала агента российского гру, который шпионил за защитниками Купянска. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Детали

Задержанный агент военной разведки рф (более известной как гру) шпионил за локациями украинских войск, держащих оборону на Купянском направлении, которое сейчас очень активно атакуют рашисты.

23-летний житель Чугуевского района, который нигде не работал, попал в поле зрения российского гру из-за своих пророссийских комментариев в Телеграмм-каналах.

После дистанционной вербовки агент начал объезжать местность вблизи передовой на велосипеде. Он скрыто фотографировал и снимал на видео расположение и передислокацию Сил обороны - сообщили в СБУ.

Также он разведывал направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ, которые перевозили личный состав, оружие и боеприпасы на фронт. Эта информация была нужна рф для подготовки боевых операций и обстрелов Харьковщины.

Контрразведка СБУ задержала мужчину по месту жительства. У него изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Вчера СБУ сообщила о задержании трех российских агентов, которые собирали разведданные о локации Сил обороны и объектах Укрзализныци. В Донецкой области и в Одессе задержаны три российских агента. Ими оказались жительница Краматорска и двое одесситов, которые поддерживали рашизм.

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