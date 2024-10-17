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Намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт: СБУ знешкодила російську агентуру в двох областях

Київ • УНН

 • 13983 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала трьох російських агентів, які збирали розвіддані про локації Сил оборони та об'єкти Укрзалізниці. Затриманим загрожує від 12 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Намагалася розвідати маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт: СБУ знешкодила російську агентуру в двох областях

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка розвідувала локації Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці. На Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили у СБУ, за інструкцією фсб затримані обходили свої міста, де приховано фіксували вузлові залізничні станції, що задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання.

При обшуках у агентів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила агентурну мережу рф з правоохоронцями: діяли у трьох областях 19.08.24, 10:16 • 36283 перегляди

Антоніна Туманова

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