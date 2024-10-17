Пыталась разведать маршруты ВСУ по поставкам оружия на фронт: СБУ обезвредила российскую агентуру в двух областях
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала трех российских агентов, которые собирали разведданные о локации Сил обороны и объектах Укрзализныци. Задержанным грозит от 12 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть фсб, которая разведывала локации Сил обороны и стратегически важных объектов Укрзализныци. В Донецкой области и в Одессе задержаны три российских агента. Ими оказались жительница Краматорска и двое одесситов, которые поддерживали рашизм, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как сообщили в СБУ, по инструкции фсб задержанные обходили свои города, где скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжелого вооружения и боеприпасов на фронт.
Дополнительной задачей для агента из Донецкой области было выявление позиций украинских войск, которые держат оборону на Краматорском направлении. Для этого женщина объезжала населенные пункты вблизи передовой и выспрашивала развединформацию у местных жителей во время бытовых разговоров.
Полученные сведения агенты мессенджером передавали своему российскому куратору в виде отметок на гугл-картах с детальным описанием.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства.
При обысках у агентов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с российским куратором.
Следователи Службы безопасности сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Преступные действия еще одного фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
СБУ разоблачила агентурную сеть рф с правоохранителями: действовали в трех областях19 августа 2024, 07:16 • 36050 просмотров