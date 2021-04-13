СБУ побачила загрозу нацбезпеці у монопольному становищі Visa та Mastercard

Деталі

Мова йде про ринок еквайрингу, тобто діяльності фінустанов, що включає здійснення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) з операціями, що здійснюються з використанням платіжних карток через POS-термінали, і здійснення операцій з видачі готівки утримувачам банківських карток, що не є клієнтами кредитної організації.

“Так, за даними Національного банку України, в загальному обсязі операцій з використанням електронних платіжних засобів, виконаних системами роздрібних платежів на території України, сукупна частка двох платіжних організацій „MasterCard International Incorporated“ та „Visa International Servise Association“ (встановлюють правила роботи міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa) становить 67% та 32% операцій відповідно”, — йдеться у листі СБУ.

Відповідно до законодавства України, монопольним (домінуючим) становищем вважається, якщо сукупна частка не більше ніж трьох суб’єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки ринку, перевищує 50 відсотків.

Служба безпеки також вказує, що платіжні організації самостійно встановлюють мінімальний розмір комісії інтерчейндж (плата, яку банк-еквайєр здійснює на користь банку-емітента, що є тримачем карти, якою був здійснений розрахунок). Зокрема для великих підприємств комісія становить від 1,7% з кожної транзакції, здійсненої за допомогою платіжної картки, а для малих та середніх підприємств — від 2% до 3%.

Доповнення

Нагадаємо, 12 листопада 2020 року в парламенті зареєстрували законопроект № 4364 про платіжні послуги. Перше читання документ відбулося 19 лютого 2021 року. Серед іншого обговорюється питання про включення в документ норм про встановлення граничних розмірів комісії інтерчейндж. Йдеться про початкове зниження до 1%, а до 2023 року — до 0,5-0,75%. Банки та платіжні організації не погоджуються з цією нормою. УНН детально описував ситуацію та пояснював чому це важливо для пересічних громадян у матеріалі “Еквайринг спотикання: позиція банків та наслідки для споживачів”.