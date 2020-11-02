Сайт Конституційного суду України переставав працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Офіційний веб-сайт Конституційного суду України деякий час не працював, а відповідно, громадяни втратили можливість доступу до порядку денного розгляду справ, а також інформаційних повідомлень інстанції, передає кореспондент УНН.
Відтак, при спробі перейти на сайт КСУ, браузер видавав помилку 403, яка вказує на помилку роботи сервера, на якому розміщений сайт КСУ.
У пресслужбі суду повідомили, що причини поломки поки невідомі.
"Сайт не працює з невідомих причини", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці КСУ раніше сьогодні.
Додамо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звинуватив КСУ в продажності і спрогнозував "кровопролиття" в Україні.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.