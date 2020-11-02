Зеленський звинуватив КСУ у роботі за гроші, прогнозує кровопролиття
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав фракцію “Слуга народу” підтримати його законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду. Про це йдеться в аудіозверненні Глави держави, яке є в розпорядженні УНН.
“Дивна поведінка суддів КС в лічені години поставила країну на грань катастрофи — або країна буде знову втягнута у кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування, або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово — „Ні“. Ні брехні”, — заявив Президент.
Він заявив, що не сумнівається, що народних депутатів будуть зараз “активно розгойдувати, пропонувати багаті привілеї, спокушати грошима, зв’язками, змовами” — це робитимуть навіть люди з фракії “Слуга народу”.
“Якщо я вирішу, що шлях розв’язання кризи можливий тільки через запропонований закон, треба обов’язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях, буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне — останнє рішення КС, ці скандальні рішення фундаментальних законів — прямий і швидкий шлях до кровопролиття. Якщо той хаос, що робить КС за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях”, — заявив Глава держави.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.