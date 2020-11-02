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Зеленский обвинил КСУ в работе за деньги, прогнозирует кровопролитие

Зеленский обвинил КСУ в работе за деньги, прогнозирует кровопролитие

Киев  •  УНН

 • 15025 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию “Слуга народа” поддержать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда. Об этом говорится в аудиообращении Главы государства, которое есть в распоряжении УНН.

“Странное поведение судей КС в считанные часы поставило страну на грань катастрофы — или страна будет снова втянута в кровавый хаос, или государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое веское слово — „нет“. Нет лжи”, — заявил Президент.

Он заявил, что не сомневается, что народных депутатов будут сейчас “активно раскачивать, предлагать богатые привилегии, соблазнять деньгами, связями, заговорами” — это будут делать даже люди с фракии “Слуга народа”.

“Если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон, надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь, будет другое решение. Но пока могу сказать только одно — последнее решение КС, эти скандальные решения фундаментальных законов — прямой и быстрый путь к кровопролитию. Если тот хаос, что делает КС за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах”, — заявил Глава государства.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоится заседание фракции “Слуга народа”, на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного Суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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