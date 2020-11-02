Сайт Конституционного суда Украины переставал работать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Официальный сайт Конституционного суда Украины некоторое время не работал, а соответственно, граждане потеряли возможность доступа к повестке дня рассмотрения дел, а также информационных сообщений инстанции, передает корреспондент УНН.
Следовательно, при попытке перейти на сайт КСУ, браузер выдавал ошибку 403, которая указывает на ошибку работы сервера, на котором размещен сайт КСУ.
В пресс-службе суда сообщили, что причины поломки пока неизвестны.
"Сайт не работает по неизвестным причинам", - говорится в заметке на Facebook-странице КСУ ранее сегодня.
Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обвинил КСУ в продажности и спрогнозировал "кровопролитие" в Украине.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.