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Савченко у суді подарувала своїй мамі квіти з нагоди 80-річчя

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко у перерві в засіданні Апеляційного суду, який розглядає скаргу на її арешт, привітала свою маму, присутню у залі суду, із 80-річчям, подарувавши їй букет білих квітів, передає кореспондент УНН.

“У мами моєї сьогодні 80 років. Я її вітаю і прошу вибачення, що у неї така важка донька і через це у неї така важка доля”, — сказала Савченко.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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