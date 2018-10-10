Рятувальники повідомили, коли почнуть заходи з ліквідації НС під Ічнею

"На цей час на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. У резерві перебувають 7 пожежних потягів на залізничних станціях Прилуки, Конотоп, Ніжин, Київ-Пасажирський, Дарниця, Полтава та Кагамлицька. Після зменшення інтенсивності вибухів сили і засоби ДСНС розпочнуть виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації", - повідомили у відомстві.

Рятувальники, як зазначається, загалом ліквідували п'ять пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів, у місті Ічня та у селі Августівка.

Станом на 7 годину 10 жовтня з району НС евакуювали понад 12,5 тис. людей з Ічні та 30 прилеглих населених пунктів, що розташовані у 16-кілометровій зоні. З центральної районної лікарні евакуйовано 163 хворих до лікувальних закладів селища Парафіївка.

"Евакуаційні заходи тривають", - додали у відомстві.

Для прийому евакуйованих підготували 18 прийомних пунктів у приміщеннях шкіл, будинків культури та інших закладів. В 11 евакуаційних пунктах розміщено 2 тис. 277 осіб, із них 256 дітей. У пунктах прийому організовано харчування евакуйованого населення, надається медична та психологічна допомога.

"На цей час інформації щодо загиблих та постраждалого населення внаслідок надзвичайної ситуації на території військового складу не надходило", - вказали у відомстві.

Для попередження НС у населених пунктах поблизу складу органами влади вжито наступних заходів:



відключено від газопостачання місто Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району;



тимчасово припинено рух потягів через станцію Ічня;



спрямовано автомобільний транспорт в об’їзд зони надзвичайної ситуації;



закрито повітряний простір у радіусі 30 км.



Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.