Спасатели сообщили, когда начнут мероприятия по ликвидации ЧС под Ичней

КИЕВ. 10 октября. УНН. Силы и средства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начнут выполнение мероприятий по ликвидации ЧС в районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области после уменьшения интенсивности взрывов, которые сейчас на территории военного склада происходят с разной интенсивностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.