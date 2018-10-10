Спасатели сообщили, когда начнут мероприятия по ликвидации ЧС под Ичней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Силы и средства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начнут выполнение мероприятий по ликвидации ЧС в районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области после уменьшения интенсивности взрывов, которые сейчас на территории военного склада происходят с разной интенсивностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. В резерве находятся 7 пожарных поездов на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-Пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", - сообщили в ведомстве.
Спасатели, как отмечается, всего ликвидировали пять пожаров за пределами арсенала, возникшие вследствие попадания боеприпасов в городе Ичня и в селе Августовка.
По состоянию на 7 часов 10 октября с района ЧС эвакуировали более 12,5 тыс. человек из Ични и 30 близлежащих населенных пунктов, расположенных в 16-километровой зоне. С центральной районной больницы эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения поселка Парафиевка.
"Эвакуационные мероприятия продолжаются", - добавили в ведомстве.
Для приема эвакуированных подготовили 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений. В 11 эвакуационных пунктах размещены 2 тыс. 277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.
"В настоящее время информации о погибших и пострадавшем населении в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало", - указали в ведомстве.
Для предупреждения ЧС в населенных пунктах вблизи склада органами власти приняты следующие меры:
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- отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района;
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- временно прекращено движение поездов через станцию Ичня;
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- направлено автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;
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- закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.
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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.