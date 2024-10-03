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Румунія хоче обмежити імпорт яєць і м'яса птиці з України

Румунія хоче обмежити імпорт яєць і м'яса птиці з України

Київ • УНН

 • 41401 перегляди

Міністр сільського господарства Румунії заявив про намір обмежити імпорт яєць і м'яса птиці з України. Румунія підтримала пропозицію Болгарії щодо заборони імпорту українських яєць через негативний вплив на місцевих виробників.

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу заявив, що Румунія слідом за Болгарією хоче обмежити імпорт яєць і м’яса птиці з України. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства Румунії, передає УНН.

"Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу. Ми чекаємо швидкого рішення Єврокомісії, але я повідомляю аграріям, що ми готові застосувати механізм ліцензування імпорту, який ми вже успішно застосували щодо імпорту зерна, цукру та борошна", – сказав Барбу.

У міністерстві вказують, що Барбу підтримав пропозицію Болгарії щодо заборони імпорту яєць з України.

Нагадаємо

Болгарія звернулася до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт яєць з України. Причиною є п'ятикратне зростання імпорту, що негативно впливає на болгарських виробників.

Павло Башинський

Павло Башинський

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