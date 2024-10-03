Румыния хочет ограничить импорт яиц и мяса птицы из Украины

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что Румыния вслед за Болгарией хочет ограничить импорт яиц и мяса птицы из Украины. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Румынии, передает УНН.

"Существует необходимость вмешательства Европейской комиссии относительно украинского импорта яиц и мяса птицы, учитывая, что наши фермеры подчиняются определенным условиям по птицеводству, которые влекут за собой гораздо более высокие расходы, чем у фермеров за пределами Европейского Союза. Мы ждем быстрого решения Еврокомиссии, но я сообщаю аграриям, что мы готовы применить механизм лицензирования импорта, который мы уже успешно применили в отношении импорта зерна, сахара и муки", - сказал Барбу.

В министерстве указывают, что Барбу поддержал предложение Болгарии о запрете импорта яиц из Украины.

Напомним

Болгария обратилась в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт яиц из Украины. Причиной является пятикратный рост импорта, что негативно влияет на болгарских производителей.