Розвідслужби США заперечили заяви Трампа та путіна щодо оточення українських військ у курській області - Reuters

Розвідслужби США, зокрема ЦРУ, заперечили заяви президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна стосовно того, що українські війська потрапили в оточення у курській області. Про це пише видання Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

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Як пише видання, українські війська в курській області за останні дні втратили позиції, але про оточення не йшлося, як про це заявляли Трамп та путін. Як заявляє джерело видання, американські спецслужби, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом протягом останнього тижня, однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в курській області на заході росії.

За оцінками американської та європейської розвідки, українські війська зіткнулися з інтенсивним тиском з боку російських військ, але вони не є повністю оточеними - кажуть джерела.

Видання зазначає, що експерти назвали заяву путіна від 13 березня про те, що українські війська в курську були відрізані і в кінцевому підсумку будуть змушені "здатися або померти", дезінформацією, покликаною показати, що росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, що дає путіну важелі впливу в переговорах про припинення вогню.

У своєму дописі в соціальній мережі 14 березня Трамп заявив, що попросив російського президента зберегти життя тисячам українців, які, за його словами, "повністю оточені" і є вразливими. путін відповів, що зробить це, якщо вони здадуться. Трамп повторив заяву про "оточення" українських сил під час виступу у вашингтонському Центрі Кеннеді в понеділок і в інтерв'ю Fox News у вівторок - нагадує видання.

Також зазначається, що Президент України Володимир Зеленський заперечив, що українські війська перебувають в оточенні, і заявив, що путін бреше про реальний стан справ на місцях. Український лідер визнав, що його військові перебувають у скрутному становищі в курську і що він очікує продовження атак з боку росії, яка намагається витіснити українські сили з регіону.

Хоча російські війська, схоже, поступово просуваються в курську, але заява путіна від 13 березня не була точною - кажуть експерти, з якими спілкувалося видання.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявляв про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним.

У своєму дописі Трамп зазначив, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".

"Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни", - резюмував Трамп.

російський диктатор володимир путін повідомив, що ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа "пощадити українських військових" в курській області.

18 березня Зеленський заперечив оточення українських військових в курській області, про яке раніше заявляв російський диктатор володимир путін.

Речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в курській операції. Завдання Сил оборони максимально укріплювати систему оборони і продовжувати виконувати завдання, як у Курській області, так і поблизу кордону.

14 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни хочуть повністю витіснити українських військових з курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ.