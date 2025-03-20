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Разведслужбы США опровергли заявления Трампа и Путина об окружении украинских войск в курской области - Reuters

Киев • УНН

 • 14699 просмотра

Американская разведка отрицает заявления Трампа и путина об окружении украинских войск на курщине. Хотя позиции утрачены, полного окружения нет, несмотря на давление российских войск.

Разведслужбы США опровергли заявления Трампа и Путина об окружении украинских войск в курской области - Reuters

Разведслужбы США, в частности ЦРУ, опровергли заявления президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина относительно того, что украинские войска попали в окружение в курской области. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, украинские войска в курской области за последние дни потеряли позиции, но об окружении речь не шла, как об этом заявляли Трамп и путин. Как заявляет источник издания, американские спецслужбы, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом в течение последней недели, однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска окружены в курской области на западе россии.

По оценкам американской и европейской разведки, украинские войска столкнулись с интенсивным давлением со стороны российских войск, но они не являются полностью окруженными

- говорят источники.

Издание отмечает, что эксперты назвали заявление путина от 13 марта о том, что украинские войска в курске были отрезаны и в конечном итоге будут вынуждены "сдаться или умереть", дезинформацией, призванной показать, что россия предлагает уступки, спасая жизни украинских солдат, что дает путину рычаги влияния в переговорах о прекращении огня.

В своем посте в социальной сети 14 марта Трамп заявил, что попросил российского президента сохранить жизни тысячам украинцев, которые, по его словам, "полностью окружены" и являются уязвимыми. путин ответил, что сделает это, если они сдадутся. Трамп повторил заявление об "окружении" украинских сил во время выступления в вашингтонском Центре Кеннеди в понедельник и в интервью Fox News во вторник

- напоминает издание.

Также отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что украинские войска находятся в окружении, и заявил, что путин лжет о реальном положении дел на местах. Украинский лидер признал, что его военные находятся в затруднительном положении в курске и что он ожидает продолжения атак со стороны россии, которая пытается вытеснить украинские силы из региона.

Хотя российские войска, похоже, постепенно продвигаются в курске, но заявление путина от 13 марта не было точным

- говорят эксперты, с которыми общалось издание.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявлял о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным.

В своем посте Трамп отметил, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".

"Я настоятельно просил президента путина пощадить их жизни. это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй Мировой войны", - резюмировал Трамп.

российский диктатор владимир путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа "пощадить украинских военных" в Курской области.

18 марта Зеленский отрицал окружение украинских военных в курской области, о котором ранее заявлял российский диктатор владимир путин.

Представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник сообщал, что вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе немалого количества российских подразделений, которые были задействованы в курской операции. Задача Сил обороны максимально укреплять систему обороны и продолжать выполнять задачи, как в Курской области, так и вблизи границы.

14 марта Генеральный штаб ВСУ сообщал, что подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне хотят полностью вытеснить украинских военных с курского направления. Они там увеличили количество своих войск.

Павел Башинский

Павел Башинский

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