Розслідувач Bellingcat: в українських ЗМІ багато спекуляцій навколо “справи вагнерівців”

Цитата

“Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ щодо нашого розслідування, що триває. Зверніть увагу, що більшість повідомлень не відповідають дійсності та базуються на неправдивій інформації чи бажанні. Так, ми працюємо над безліччю розслідувань одночасно, але ми не знаємо результатів, поки не закінчимо”, — написав Грозєв.

Він також наголосив, що Bellingcat не коментує розслідування, що тривають.

Додамо

“Агент НАБУ” Євген Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що розслідувачі Bellingcat, які знімають фільм про “вагнерівців” у Білорусі, приїхали до Києва.

Також він розповів, що дав інтервʼю журналістам міжнародного видання Bellingcat.

Доповнення

У ЗМІ повідомлялося, що премєра фільму може бути перенесена на кінець березня. Спочатку планувалося, що фільм вийде 15 березня. Однак його творці вирішили провести додаткові зйомки.

Що було раніше

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс написав в Twitter, що журналісти-розслідувачі з Bellingcat закликали своїх читачів вірити тільки офіційній інформації від авторів майбутнього розслідування “справи вагнерівців”, а не слухати спекуляції.

Контекст

В останні декілька тижнів в українському інформпросторі з’явилося безліч новин щодо “Вагнергейту”, а також безпосередньо Bellingcat — більшість з посиланням на власні джерела, без будь-якого достовірного підтвердження.

Так, зокрема, кілька журналістів написали про те, що розслідування журналістів буде опубліковано незабаром, інші навпаки анонсували розкриття якоїсь інформації “15 березня” — дехто вважає, що малося на увазі саме кіно про “вагнерівців”, хоча підтверджень тому також немає.

Також, з’явилася інформація про те, нібито представники Офісу Президента України зв’язувалися з розслідувачами Bellingcat і просили останніх не публікувати розслідування. Крім того, якщо вірити журналістам, чиновники з ОП і ГУР МО провели зустріч із заступником директора британської розвідки МІ-6, і просили того чинити тиск на Bellingcat, щоб заблокувати вихід фільму. Розвідка йти назустріч ОП відмовилася.

Фільм Bellingcat

Розслідування про “вагнерівців” анонсував в минулому році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію “прецедентом”, так як українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.

Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.

Що за “Вагнергейт”?

29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Більшість затриманих воювали на Донбасі на стороні ДНР і ЛНР, а половина — були колишніми громадянами України.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації. Незважаючи на те, що Україна подавала запит на екрстрадіцію даних осіб.

Після в ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби”. Було опублікувало “записи розмов” передбачуваних “співробітників СБУ” з “членами ПВК” Вагнера“, які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації” є фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником, стверджують у спецслужбі.