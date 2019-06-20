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Розпуск Ради: голова КСУ звинуватила Ляшка у тиску

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Конституційний суд України розцінює як тиск заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо того, що "на суддів Конституційного суду чиниться шалений тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським". Про це йдеться в заяві голови КСУ Наталії Шаптали, опублікованій прес-службою суду, передає УНН.

Розпуск Ради: голова КСУ звинуватила Ляшка у тиску

Так, на офіційній сторінці Радикальної партії Олега Ляшка 19 червня було опубліковано інформаційний матеріал під назвою "Ляшко: Голову КСУ двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського". Крім того, відповідну заяву Ляшко зробив в ефірі з телеканалів, яка була розтиражована іншими ЗМІ.

Вказано, що, зокрема, у цій публікації Ляшко висловлює сумніви щодо об’єктивності та законності майбутнього рішення Конституційного Суду України про розпуск парламенту, а також стверджує про тиск на суддів КСУ, який чиниться з боку Президента Володимира Зеленського: "За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталя Шаптала мінімум двічі за останній час була в Адміністрації президента. Що вона робила на Банковій у той час, коли в КСУ оскаржується указ Зеленського? Я стверджую, що сьогодні на суддів Конституційного суду чиниться шалений тиск, щоб приховати порушення Конституції Зеленським. І голова КСУ особисто бере в цьому участь".

"У зв’язку із зазначеним вважаю за необхідне спростувати твердження О.В. Ляшка щодо відвідування мною особисто Адміністрації Президента України та моїх зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським", - заявила голова Конституційного суду.

Шаптала уточнила, що її зустріч із Зеленським відбулася 20 травня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди його інавгурації.

"Моя зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським мала місце 20 травня 2019 року під час урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого інавгурації новообраного Президента України, коли я як Голова Конституційного Суду України, виконуючи свій конституційний обов’язок, приводила до присяги новообраного Президента України. Відповідне засідання, на якому був присутній О.В. Ляшко, транслювалося у прямому ефірі багатьма ЗМІ, а також інформацію з цього питання було опубліковано на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України та офіційному порталі Верховної Ради України", - заявила голова КСУ.

Також вона вказала, що Президент 11 червня 2019 року був присутній на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду України із розгляду справи щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів як учасник конституційного провадження у цій справі.

Шаптала додала, що це засідання транслювалося на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України та багатьма засобами масової інформації в прямому ефірі.

"Таким чином, заява народного депутата України О.В. Ляшка має маніпулятивний характер, не відповідає дійсності, спрямована на формування у суспільстві упередженої думки про Конституційний Суд України, зокрема в контексті розгляду ним справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Такі заяви політиків сприймаються як тиск на Голову Конституційного Суду України та Конституційний Суд України в цілому", - заявила Шаптала.

Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Так, вибори до ВР призначені на 21 липня. 23 травня указ про розпуск Ради набув чинності.

11 червня КСУ почав розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту. 

Нардепи вважають, що у Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України.

У Зеленського ж наполягають, що протягом більш ніж двох років до коаліції у Верховній Раді входили лише 216 народних депутатів, чого явно недостатньо для формування більшості парламенту.

У свою чергу, Зеленський заявляв, що не впливатиме на рішення КСУ щодо розпуску Ради. 

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