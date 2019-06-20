Роспуск Рады: глава КСУ обвинила Ляшко в давлении

Так, на официальной странице Радикальной партии Олега Ляшко 19 июня был опубликован информационный материал под названием "Ляшко: Председателя КСУ дважды за последнее время вызвали в Администрацию президента Зеленского". Кроме того, соответствующее заявление Ляшко сделал в эфире из телеканалов, которая была растиражирована другими СМИ.

Указано, что, в частности, в этой публикации Ляшко выражает сомнения в объективности и законности будущего решения Конституционного Суда Украины о роспуске парламента, а также утверждает о давлении на судей КСУ, оказываемое со стороны Президента Владимира Зеленского: "По моей информации, председатель Конституционный суд Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского? Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается бешеное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И председатель КСУ лично принимает в этом участие".

"В связи с указанным считаю необходимым опровергнуть утверждение О.В. Ляшко о посещении мной лично Администрации Президента Украины и моих встреч с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - заявила председатель Конституционного суда.

Шаптала уточнила которое встреча с Зеленским состоялась 20 мая при торжественного заседания Верховной Рады по случаю его инаугурации.

"Моя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским имела место 20 мая 2019 года во время торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного инаугурации новоизбранного Президента Украины, когда я как Председатель Конституционного Суда Украины, выполняя свой конституционный долг, приводила к присяге новоизбранного Президента Украины. Соответствующее заседание, на котором присутствовал О.В. Ляшко, транслировалось в прямом эфире многими СМИ, а также информацию по этому вопросу было опубликовано на официальном сайте Конституционного Суда Украины и официальному портале Верховной Рады Украины", - заявила председатель КСУ.

Также она указала, что Президент 11 июня 2019 года присутствовал на открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины по рассмотрению дела о конституционности указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов как участник конституционного производства по этому делу.

Шаптала добавила, что это заседание транслировалось на официальном сайте Конституционного Суда Украины и многими средствами массовой информации в прямом эфире.

"Таким образом, заявление народного депутата Украины О.В. Ляшко имеет манипулятивный характер, не соответствует действительности, направленное на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде Украины, в частности в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины" о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Такие заявления политиков воспринимаются как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - заявила Шаптала.

Напомним, 21 мая было обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Так, выборы в ВР назначены на 21 июля. 23 мая указ о роспуске Рады вступил в силу.

11 июня КСУ начал рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Нардепы считают, что у Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

В Зеленского ведь настаивают, что в течение более чем двух лет в коалицию в Верховной Раде входили только 216 народных депутатов, чего явно недостаточно для формирования большинства парламента.

В свою очередь, Зеленский заявлял, что не будет влиять на решение КСУ о роспуске Рады.