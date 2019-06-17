Розпуск Ради: Зеленський розповів про очікування щодо рішення КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде впливати на рішення Конституційного Суду України щодо розпуску Верховної Ради. Про це він сказав журналістам під час візиту в Париж, передає кореспондент УНН.
"Давайте подивимося, дочекаємося рішення (КСУ – ред.). Вони й так затягують, мені так здається. Головне, що я не хочу впливати на український суд (Конституційний Суд України – ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, що буде, якщо КСУ ухвалить рішення проти розпуску парламенту.
Він висловив упевненість, що КСУ ухвалить правильне рішення та підтримає розпуск Верховної Ради.
"Я гадаю, що ми все робимо по закону, я розпустив Раду по закону і по запиту суспільства. Я думаю, що таке рішення і буде", - зазначив Зеленський.
Як повідомляв УНН, КСУ 11 червня почав розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Фактична відсутність коаліції у парламенті стала основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.
Водночас, нардепи на засіданні у КСУ заявили, що у Президента немає підстав для розпуску Верховної Ради України.
Велика палата Конституційного Суду України планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради у вівторок, 18 червня.