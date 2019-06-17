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Роспуск Рады: Зеленский рассказал об ожиданиях относительно решения КСУ

Киев • УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет влиять на решение Конституционного Суда Украины о роспуске Верховной Рады. Об этом он сказал журналистам во время визита в Париж, передает корреспондент УНН.

Роспуск Рады: Зеленский рассказал об ожиданиях относительно решения КСУ

"Давайте посмотрим, дождемся решения (КСУ - ред.). Они и так затягивают, мне так кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд (Конституционный Суд Украины - ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, что будет, если КСУ примет решение против роспуска парламента.

Он выразил уверенность, что КСУ примет правильное решение и поддержит роспуск Верховной Рады.

"Я думаю, что мы все делаем по закону, я распустил Раду по закону и по запросу общества. Я думаю, что такое решение и будет", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНН, КСУ 11 июня начал рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Фактическое отсутствие коалиции в парламенте стало основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

В то же время, нардепы на заседании в КСУ заявили, что у Президента нет оснований для роспуска Верховной Рады Украины.

Большая палата Конституционного Суда Украины планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.

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