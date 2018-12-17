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Розенко розповів, наскільки реально сьогодні узаконити секс-індустрію в Україні

Київ • УНН

 • 27989 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів, що на сьогодні тривають дискусії стосовно узаконення секс-індустрії не тільки у засобах масової інформації, а й серед політиків. Про це посадовець розповів у коментарі УНН.

Розенко розповів, наскільки реально сьогодні узаконити секс-індустрію в Україні

"Це дискусійне питання. І дискусія постійно лунає і в ЗМІ, і серед політикуму, в тому числі. Тому, так, дискусія на сьогодні ведеться, але безумовно держава - це питання глобальне. Це має бути рішення Верховної Ради України, в першу чергу, яка має прийняти відповідні зміни до чинного законодавства. А хто такі народні депутати України – зріз суспільства і відображення зрізу суспільства. Якщо на сьогодні народні депутати, Верховна Рада не готова до таких рішень, значить нам треба просто продовжувати дискусію, обговорення, вивчати різний досвід, враховувати специфіку України, в тому числі, і вважати за доцільне розширювати діалог з нашими релігійними об’єднаннями", - вважає віце-прем’єр.

На його думку, це питання є непростим і не вирішується за один день.

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"Але найголовніше, мені приємно відзначити, що на сьогодні діалог цей ведеться, він відкритий. І ніхто нікого не переслідує за участь в цьому діалозі. І державна політика полягає в тому, що всі точки зору навколо цього питання мають прав існувати і жодним чином ніхто не має права обмежувати людей у висловлені своїх думок навколо цієї теми", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи не потрібно уряду створити якесь управління чи департамент, який би опікувався питаннями захисту осіб, що надають секс-послуги, Розенко сказав: "Я вважаю, що справа не в управліннях і не в структурах, а справа в загальному розумінні понять прав людини. І ми повинні говорити про те, що права людини мають забезпечуватися на всіх рівнях. І це не стільки через державні інституції маємо зробити, а через зміну ідеології, скажемо, психологію кожного громадянина України. Тому це не лише якісь юридичні моменти".

Інституції, за словами Розенка, які опікуються правами людини, в Україні є. В першу чергу, уточнив він, це Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Також є й Урядовий уповноважений.

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"Тобто, такі інституції у принципі є. І в кожному секторі має бути розуміння цього. Це ж не лише питання культури, соціальної політики, освіти тощо. Це глобальне комплексне питання. Плюс, це державні органи і сама активність громадських організацій і неурядових секторів теж надзвичайно важлива, тому що дуже часто громадський неурядовий сектор більш активний в захисті прав, свобод. Він більш ефективний і більш наполегливий, і більш такий, що реагує на ситуацію, ніж державний апарат", - зазначив віце-прем’єр.

"Зі свого боку, безумовно, на всіх рівнях, що стосується державної політики, ми залучаємо цих представників на різні заходи. Зокрема, в нас є Національна рада з протидії поширення ВІЛ, туберкульозу та інфекційних хвороб, яку очолює я. І в нас  представлені не лише державні органи, а також дуже потужний громадський сегмент, серед яких один із представників цих людей, які надають відповідні послуги. Тобто, вони само організовані, у них є громадські інституції, і вони беруть активну участь щодо формування державної політики. Я не можу сказати, що в нас все ідеально у цьому напрямку, але принаймні ми не ігноруємо проблему, а, навпаки, намагаємося адекватно реагувати і працювати з цією категорією громадян у різних сферах", - додав Розенко.

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Як повідомляв УНН, сьогодні Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості. 

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