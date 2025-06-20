російський танкер, який вісім років пробув у порту в Польщі, піде на металобрухт

У Польщі після восьми років перебування у порту Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його. Судно стояло там з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства, повідомив у п'ятницю держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка, повідомляє RMF FM, пише УНН.

Ми вивозимо російський брухт з Польщі. Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російське судно просто стояло в порту. Вони не платили жодних зборів... Безпека наших портів є ключовою - повідомив у п'ятницю Аркадіуш Мархевка.

Танкер буде відправлений до Данії, де, як повідомив Мархевка, його "розріжуть на шматки". Морське управління в Гдині повідомило, що судно вже мало офіційний статус брухту.

Процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.

Оскільки судно не було придатним для самостійного плавання, з березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення. В березні танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.

Морське управління в Гдині повідомило в п'ятницю, що "виведення" "Хатанга" з порту Гдиня вписується в контекст польського головування в Раді Європейського Союзу, яке закінчується в червні і має гасло "Безпека, Європо!".

Доповнення

Австралія вперше запровадила цільові санкції проти 60 суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних обмежень. Санкційні заходи стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.

Капітана російського танкера підозрюють у забрудненні моря, що завдало збитків на понад 20 млрд грн. У грудні 2024 року з танкера витекло 1500 тонн мазуту в води України.