російський танкер, який вісім років пробув у порту в Польщі, піде на металобрухт

$41.690.06
47.860.04
ukenru
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
Ексклюзив
13:11 • 6774 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
12:29 • 32194 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
12:17 • 36721 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
11:31 • 26232 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
08:30 • 57394 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 68226 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 61347 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 43128 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 37184 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 46159 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.1м/с
53%
750мм
Популярнi новини
В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України20 червня, 06:30 • 46769 перегляди
З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф20 червня, 08:11 • 45726 перегляди
Енергосистема працює в стабільному режимі, але ситуація складна – Міненерго20 червня, 08:27 • 40753 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 54608 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 45454 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)12:29 • 32205 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року12:17 • 36728 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома11:55 • 23375 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку10:11 • 45657 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"09:10 • 54824 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового13:58 • 4996 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок13:19 • 8660 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року11:44 • 15619 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів10:45 • 19788 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 68010 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

російський танкер, який вісім років пробув у порту в Польщі, піде на металобрухт

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Російський танкер "Хатанга" покинув порт Гдині після восьми років перебування, де він "завдавав збитків і загрожував безпеці судноплавства". Судно, що вже мало статус брухту, буде відправлено до Данії для утилізації.

російський танкер, який вісім років пробув у порту в Польщі, піде на металобрухт

У Польщі після восьми років перебування у порту Гдині російський танкер "Хатанга" покинув його. Судно стояло там з 2017 року, завдаючи збитків і загрожуючи безпеці судноплавства, повідомив у п'ятницю держсекретар у Міністерстві інфраструктури Польщі Аркадіуш Мархевка, повідомляє RMF FM, пише УНН.

Ми вивозимо російський брухт з Польщі. Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російське судно просто стояло в порту. Вони не платили жодних зборів... Безпека наших портів є ключовою

- повідомив у п'ятницю Аркадіуш Мархевка.

Танкер буде відправлений до Данії, де, як повідомив Мархевка, його "розріжуть на шматки". Морське управління в Гдині повідомило, що судно вже мало офіційний статус брухту.

Процедура "виведення" судна та його транспортування до верфі в Данії підпадає під суворі норми європейського права і вимагала міжнародної співпраці.

Оскільки судно не було придатним для самостійного плавання, з березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення. В березні танкер двічі зірвався з причалу, загрожуючи безпеці інших суден.

Морське управління в Гдині повідомило в п'ятницю, що "виведення" "Хатанга" з порту Гдиня вписується в контекст польського головування в Раді Європейського Союзу, яке закінчується в червні і має гасло "Безпека, Європо!".

Доповнення

Австралія вперше запровадила цільові санкції проти 60 суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних обмежень. Санкційні заходи стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.

Капітана російського танкера підозрюють у забрудненні моря, що завдало збитків на понад 20 млрд грн. У грудні 2024 року з танкера витекло 1500 тонн мазуту в води України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Рада Європейського Союзу
Австралія
Данія
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9