российский танкер, который восемь лет пробыл в порту в Польше, пойдет на металлолом
Киев • УНН
российский танкер "Хатанга" покинул порт Гдыни после восьми лет пребывания, где он "наносил ущерб и угрожал безопасности судоходства". Судно, уже имевшее статус лома, будет отправлено в Данию для утилизации.
В Польше после восьми лет нахождения в порту Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его. Судно стояло там с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства, сообщил в пятницу госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевка, сообщает RMF FM, пишет УНН.
Мы вывозим российский лом из Польши. Предыдущие власти годами ничего с ним не делали. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов... Безопасность наших портов является ключевой
Танкер будет отправлен в Данию, где, как сообщил Мархевка, его "разрежут на куски". Морское управление в Гдыне сообщило, что судно уже имело официальный статус лома.
Процедура "вывода" судна и его транспортировки на верфь в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.
Поскольку судно не было пригодно для самостоятельного плавания, с марта на борту проводились технические работы, чтобы облегчить его вывод. В марте танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.
Морское управление в Гдыне сообщило в пятницу, что "вывод" "Хатанги" из порта Гдыня вписывается в контекст польского председательства в Совете Европейского Союза, которое заканчивается в июне и имеет лозунг "Безопасность, Европа!".
Дополнение
Австралия впервые ввела целевые санкции против 60 судов российского теневого флота, которые используются для обхода международных ограничений. Санкционные меры будут касаться доступа судов к портам, их страхования и обслуживания.
Капитана российского танкера подозревают в загрязнении моря, что нанесло ущерб на более чем 20 млрд грн. В декабре 2024 года с танкера вытекло 1500 тонн мазута в воды Украины.