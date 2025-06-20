российский танкер, который восемь лет пробыл в порту в Польше, пойдет на металлолом

$41.690.06
47.860.04
ukenru
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
Эксклюзив
13:11 • 6594 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
12:29 • 31669 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
11:31 • 25971 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
08:30 • 57144 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 68122 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 61275 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 43112 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 37176 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 46158 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 99245 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
8.1м/с
53%
750мм
Популярные новости
В ISW объяснили, на что делает ставку путин в войне против Украины20 июня, 06:30 • 46300 просмотра
Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ20 июня, 08:11 • 45235 просмотра
Энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная – Минэнерго08:27 • 40275 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"09:10 • 53660 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка10:11 • 44499 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)12:29 • 31666 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома11:55 • 23132 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка10:11 • 45203 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"09:10 • 54361 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
08:30 • 57143 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома13:58 • 4674 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года11:44 • 15490 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов10:45 • 19675 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 67900 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 88011 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

российский танкер, который восемь лет пробыл в порту в Польше, пойдет на металлолом

Киев • УНН

 • 288 просмотра

российский танкер "Хатанга" покинул порт Гдыни после восьми лет пребывания, где он "наносил ущерб и угрожал безопасности судоходства". Судно, уже имевшее статус лома, будет отправлено в Данию для утилизации.

российский танкер, который восемь лет пробыл в порту в Польше, пойдет на металлолом

В Польше после восьми лет нахождения в порту Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его. Судно стояло там с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства, сообщил в пятницу госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевка, сообщает RMF FM, пишет УНН.

Мы вывозим российский лом из Польши. Предыдущие власти годами ничего с ним не делали. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов... Безопасность наших портов является ключевой

- сообщил в пятницу Аркадиуш Мархевка.

Танкер будет отправлен в Данию, где, как сообщил Мархевка, его "разрежут на куски". Морское управление в Гдыне сообщило, что судно уже имело официальный статус лома.

Процедура "вывода" судна и его транспортировки на верфь в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.

Поскольку судно не было пригодно для самостоятельного плавания, с марта на борту проводились технические работы, чтобы облегчить его вывод. В марте танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.

Морское управление в Гдыне сообщило в пятницу, что "вывод" "Хатанги" из порта Гдыня вписывается в контекст польского председательства в Совете Европейского Союза, которое заканчивается в июне и имеет лозунг "Безопасность, Европа!".

Дополнение

Австралия впервые ввела целевые санкции против 60 судов российского теневого флота, которые используются для обхода международных ограничений. Санкционные меры будут касаться доступа судов к портам, их страхования и обслуживания.

Капитана российского танкера подозревают в загрязнении моря, что нанесло ущерб на более чем 20 млрд грн. В декабре 2024 года с танкера вытекло 1500 тонн мазута в воды Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Совет Европейского Союза
Австралия
Дания
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9