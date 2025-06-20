российский танкер, который восемь лет пробыл в порту в Польше, пойдет на металлолом

В Польше после восьми лет нахождения в порту Гдыни российский танкер "Хатанга" покинул его. Судно стояло там с 2017 года, нанося ущерб и угрожая безопасности судоходства, сообщил в пятницу госсекретарь в Министерстве инфраструктуры Польши Аркадиуш Мархевка, сообщает RMF FM, пишет УНН.

Мы вывозим российский лом из Польши. Предыдущие власти годами ничего с ним не делали. Российское судно просто стояло в порту. Они не платили никаких сборов... Безопасность наших портов является ключевой - сообщил в пятницу Аркадиуш Мархевка.

Танкер будет отправлен в Данию, где, как сообщил Мархевка, его "разрежут на куски". Морское управление в Гдыне сообщило, что судно уже имело официальный статус лома.

Процедура "вывода" судна и его транспортировки на верфь в Дании подпадает под строгие нормы европейского права и требовала международного сотрудничества.

Поскольку судно не было пригодно для самостоятельного плавания, с марта на борту проводились технические работы, чтобы облегчить его вывод. В марте танкер дважды сорвался с причала, угрожая безопасности других судов.

Морское управление в Гдыне сообщило в пятницу, что "вывод" "Хатанги" из порта Гдыня вписывается в контекст польского председательства в Совете Европейского Союза, которое заканчивается в июне и имеет лозунг "Безопасность, Европа!".

Дополнение

Австралия впервые ввела целевые санкции против 60 судов российского теневого флота, которые используются для обхода международных ограничений. Санкционные меры будут касаться доступа судов к портам, их страхования и обслуживания.

Капитана российского танкера подозревают в загрязнении моря, что нанесло ущерб на более чем 20 млрд грн. В декабре 2024 года с танкера вытекло 1500 тонн мазута в воды Украины.