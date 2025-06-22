Російські війська обстріляли енергетиків в Запорізькій області

У неділю, 22 червня, у Запорізькій області армія рф обстріляла бригаду енергетиків, коли ті виконували аварійно-відновлювальні роботи. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу "Запоріжжяобленерго".

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Зазначається, що під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада "Запоріжжяобленерго" потрапила під обстріл окупаційних військ рф. На щастя, енергетики не постраждали, втім пошкоджень зазнала автовишка.

Наші фахівці працювали у наближеній до лінії зіткнення території, усуваючи пошкодження електромереж, які спричинили ворожі атаки. Завершити роботи так і не змогли – рашисти завдали чергового удару - повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

У компанії додали, що від початку повномасштабного вторгнення через військову агресію рф під час виконання службових обов’язків у Запорізькій області загинули двоє працівників компанії, ще 13 - зазнали поранення.

Нагадаємо

Вночі 21 червня 2025 року Полтавщина зазнала масованої комбінованої атаки. У Кременчуцькому районі зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру, одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Вночі 15 червня росія здійснила масовану атаку на Полтавську область, Кременчук. Зафіксовані влучання в енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру, пошкодження будинків.

Президент Володимир Зеленський назвав удар Росії по енергетичній інфраструктурі в Кременчуку на Полтавщині плювком в усі намагання міжнародної спільноти зупинити війну.