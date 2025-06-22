Российские войска обстреляли энергетиков в Запорожской области

В воскресенье, 22 июня, в Запорожской области армия рф обстреляла бригаду энергетиков, когда те выполняли аварийно-восстановительные работы. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "Запорожьеоблэнерго".

Детали

Отмечается, что во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада "Запорожьеоблэнерго" попала под обстрел оккупационных войск рф. К счастью, энергетики не пострадали, однако повреждения получила автовышка.

Наши специалисты работали на приближенной к линии столкновения территории, устраняя повреждения электросетей, вызванные вражескими атаками. Завершить работы так и не смогли – рашисты нанесли очередной удар - сообщил руководитель компании Андрей Стасевский.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения из-за военной агрессии рф во время выполнения служебных обязанностей в Запорожской области погибли двое сотрудников компании, еще 13 - получили ранения.

Напомним

Ночью 21 июня 2025 года Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке. В Кременчугском районе зафиксированы попадания в энергетическую инфраструктуру, один человек получил травмы средней тяжести.

Ночью 15 июня россия осуществила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов.

Президент Владимир Зеленский назвал удар России по энергетической инфраструктуре в Кременчуге на Полтавщине плевком во все попытки международного сообщества остановить войну.