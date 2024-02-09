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Російські дрони "Ланцет" відстежують ціль за допомогою вбудованої камери іноземного виробництва – НАЗК

Російські дрони "Ланцет" відстежують ціль за допомогою вбудованої камери іноземного виробництва – НАЗК

Київ • УНН

 • 23407 перегляди

Російські ударні БПЛА "Ланцет" відстежують цілі за допомогою камер іноземного виробництва, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції України.

Ударні російські БПЛА "Ланцет" відстежують ціль за допомогою камери іноземного виробництва. Вона та багато інших комплектуючих повнили Єдину базу іноземних компонентів у зброї. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.

Зокрема, до Бази потрапили  система навігації, акумулятор, оптика,  двигун та багато інших компонентів, з яких складається провідний російський ударний БПЛА "Ланцет".

"Попри те, що українські військові вже неодноразово збивали ці безпілотники, вони продовжують нести загрозу як для цивільної інфраструктури, так і для наших військових на фронті. Ці дрони  можуть знаходитись  в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її після отримання команди від оператора. Наприклад, для відстеження цілі "ланцетам" допомагає вбудована камера іноземного виробництва", - зазначили в НАЗК. 

Додали, що регулярно оновлюють Базу, щоби допомогти міжнародним партнерам зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності.

Раніше НАЗК вже доповнювало Базу деталями іноземного виробництва російських БПЛА "Supercam S350" "Гранат-4" та іранських "Shahed-136" і "Mohajer-6".

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.

"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".

Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.

За його словами, що трекери потрапили до рф як товари подвійного призначення, країна-виробник уже встановлена.

"Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво. Інформація про виробників та країни-походження наразі встановлена та передана органам досудового розслідування", -  додав директор КНДІСЕ.

В НАЗК підтвердили висновки експертів КНДІСЕ, що удар по Чернігову в серпні минулого року був нанесений ракетою "Іскандер-К"19.01.24, 14:18 • 38741 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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