Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК
Киев • УНН
Российские ударные БПЛА "Ланцет" отслеживают цели с помощью камер иностранного производства, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.
Ударные российские БПЛА "Ланцет" отслеживают цель с помощью камеры иностранного производства. Она и многие другие комплектующие пополнили Единую базу иностранных компонентов в оружии. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.
В частности, в Базу попали система навигации, аккумулятор, оптика, двигатель и многие другие компоненты, из которых состоит ведущий российский ударный БПЛА "Ланцет".
"Несмотря на то, что украинские военные уже неоднократно сбивали эти беспилотники, они продолжают нести угрозу как для гражданской инфраструктуры, так и для наших военных на фронте. Эти дроны могут находиться в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее после получения команды от оператора. Например, для отслеживания цели "ланцетам" помогает встроенная камера иностранного производства", - отметили в НАПК.
Добавили, что регулярно обновляют Базу, чтобы помочь международным партнерам собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок для привлечения соучастников этой войны к ответственности.
Ранее НАПК уже дополняло Базу деталями иностранного производства российских БПЛА "Supercam S350" "Гранат-4" и иранских "Shahed-136" и "Mohajer-6".
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.
"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".
Трекеры обеспечены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.
По его словам, что трекеры попали в рф как товары двойного назначения, страна-производитель уже установлена.
"Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство. Информация о производителях и странах-происхождения сейчас установлена и передана органам досудебного расследования", - добавил директор КНИИСЭ.
В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"19 январь 2024, 12:18 • 37225 просмотров
Российские дроны "Ланцет" отслеживают цель с помощью встроенной камеры иностранного производства - НАПК
Российские ударные БПЛА "Ланцет" отслеживают цели с помощью камер иностранного производства, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.
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