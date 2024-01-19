В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"

Национальное агентство по предупреждению коррупции добавило в открытую базу данных иностранных компонентов в оружии детали крылатой ракеты "Искандер-К", которой россия ударила по центру Чернигова 19 августа 2023 года. Об этом сообщает НАПК, пишет УНН.

Детали

База пополнилась 4 новыми компонентами из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", которая убила семь человек, в том числе шестилетнюю девочку. Еще более 150 человек тогда пострадало. Кроме того, экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину - говорится в сообщении НАПК.

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Первыми о том, что удар по Чернигову 19 августа был нанесен именно ракетой "Искандер-К" сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, группа специалистов КНИИСЭ работала непосредственно на месте происшествия в Чернигове и установила факт использования россиянами именно ракеты "Искандер-К".

"Идентифицировать оружие удалось по результатам анализа фото и видеоматериалов, исследования частей и обломков ракеты, а также установления типа поражающих элементов боевой части. Версия об использовании баллистической ракеты была опровергнута после анализа видеоматериалов и выявления типичных для ракеты "Искандер-К" поражающих элементов, внешне они выглядят, как небольшие прямоугольники определенных размеров", - рассказал Рувин.

По его словам, эти элементы удалось найти в тротуарной плитке на площади перед Черниговским областным академическим украинским музыкально-драматическим театром им.

Как отметил Александр Рувин, важно отметить, что в целом каждый тип ракеты имеет индивидуальный внешний вид и технические характеристики поражающих элементов, поэтому идентификация использованного 19 августа российскими агрессорами оружия была однозначной.

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